Männerleiche in Mannheim gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Nach dem Fund einer Männerleiche am Neckarufer in Mannheim laufen die Ermittlungen. Die Polizei hat einen Verdacht - und eine Sonderkommission eingerichtet.

In Mannheim ist ein 37-jähriger Mann am Samstag in der Nähe des Neckarufers tot aufgefunden worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen laut einer Mitteilung vom Mittwoch von einem Verbrechen aus.

Demnach war der Mann am Samstag gegen 17 Uhr auf einer Grünfläche im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers in der Nähe des OEG-Bahnhofs tot aufgefunden worden.

Leichnam soll obduziert werden

Um die genaue Todesursache zu klären, soll der Leichnam obduziert werden. Die ersten Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung haben laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass stumpfe Gewalteinwirkung die Ursache für den Tod des 37-Jährigen gewesen sein könnte.

Wer den Leichnam entdeckt hat, wollte eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Auch zu möglichen Hintergründen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Polizei Mannheim hat Sonderkommission eingerichtet

Das Polizeipräsidium Mannheim eine 59-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeugen, die am Samstag, den 10. Dezember, rund um das Cahn-Garnier-Ufer und den Hans-Böckler-Platz etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise, beispielsweise über Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen, können Zeugen direkt an die SOKO Areal melden.

Das twitterte die Polizei Mannheim

Ein Hinweistelefon ist eingerichtet (0621-174 4444). Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.