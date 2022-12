Erste Hinweise zu Leiche in Mannheim

Am vergangenen Samstag war in der Nähe des Neckarufers in Mannheim eine Leiche entdeckt worden. Der Mann wurde getötet. Jetzt haben sich erste Zeugen gemeldet.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim sind bereits mehrere Hinweise im Zusammenhang mit dem Toten eingegangen. Zudem seien an den bereits bekannten Aufenthaltsorten des Opfers zahlreiche Zeugen- und Anwohnerbefragungen durchgeführt worden. Diesen Erkenntnissen gehe die 59-köpfige Soko jetzt nach. Toter war auf Gehhilfe angewiesen Der Getötete war nach Angaben der Polizei Slowake und hatte keinen festen Wohnsitz. Außerdem war er auf einen Rollstuhl beziehungsweise eine Gehhilfe angewiesen. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zum Bekanntenkreis des Mannes. Zeugenaufruf mit Flyern und Plakaten In den kommenden Tagen seien Polizeibeamte in Mannheim unterwegs, um mit Flyern und Aushängen in mehreren Sprachen weitere Informationen zu erlangen. Ein Hinweistelefon ist eingerichtet (0621-174 4444). Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ein 37-jähriger Mann ist tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Priebe/ PR-Video Die Leiche des 37-Jährigen war am vergangenen Samstag auf einer Grünfläche im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers in der Nähe des OEG-Bahnhofs aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass stumpfe Gewalteinwirkung ursächlich für seinen Tod gewesen ist.