Rund 1.000 Streikende in Wiesloch

Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie

In der Metall- und Elektroindustrie gehen die Warnstreiks weiter. In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) kamen rund 1.000 Streikende zur Kundgebung am Morgen.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu dem Warnstreik auf dem Parkplatz von Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch aufgerufen. Laut dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Heidelberg, Mirko Geiger, ist das Unverständnis groß, dass bislang noch kein Angebot von Seiten der Arbeitgeber vorliege. IG Metall fordert höheres Tarifangebot Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 3.000 Euro netto über eine Laufzeit von 30 Monaten. Das lehnt die Gewerkschaft ab. Das Ergebnis des Tarifabschlusses müsse die enorme Kostenbelastung der Beschäftigten abmildern, so Geiger. Seit Tagen wird gestreikt Bereits seit vergangener Woche gibt es immer wieder Warnstreiks in ganz Baden- Württemberg. So wurde in Mannheim unter anderem bei Evobus, Daimler Truck und Südkabel gestreikt.