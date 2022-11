IG Metall Kaiserslautern erhöht Druck

Vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern kommende Woche will die IG Metall Kaiserslautern weiter Druck aufbauen.

So sollen die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in der kommenden Woche weitergehen. Treffen soll es nach Gewerkschaftsangaben im nächsten Schritt Pfaff und John Deere in Kaiserslautern. Auch dort würden Beschäftigte sich an der Streikwelle beteiligen und eine Stunde früher den Dienst einstellen.

Nicht die ersten Streiks

In dieser Woche hatten entsprechende Aktionen auch bei Opel, Generel Dynamics und den Barbarossawerken in Kaiserslautern, bei Bürstlein in Landstuhl, John Deere in Zweibrücken und Borg Warner in Kirchheimbolanden stattgefunden. Insgesamt folgten in der ersten Streikwoche mehr als 33.000 Beschäftigte im IG Metall Bezirk Mitte dem Aufruf der Gewerkschaft.

Die IG Metall Kaiserslautern ruft zum Streik auf IG Metall

Arbeitnehmende fordern mehr Lohn

Die IG Metall hält an ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn fest, die Arbeitgeber haben bislang nur eine zeitlich begrenzte, monatliche Zusatzzahlung von 100 Euro in Aussicht gestellt. Die vierte Verhandlungsrunde findet am kommenden Donnerstag statt.