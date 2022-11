Warnstreiks in RLP - IG Metall will acht Prozent mehr Lohn

In mehreren Firmen der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz sind die Beschäftigten heute zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist vor allem die Pfalz. Die Gewerkschaft IG Metall will acht Prozent mehr Lohn für die Mitarbeiter.

Laut IG Metall sollen sich Beschäftigte in Trier vom Autozulieferer GKN Driveline, von Volvo aus Konz sowie von ThyssenKrupp Bilstein an einem Aktionstag am Messepark beteiligen. Auch in Unternehmen in Wörth, Kandel, Koblenz, Kirchheimbolanden und Kaiserslautern sind Warnstreiks oder Kundgebungen vorgesehen. Zudem plant die Gewerkschaft eine Kundgebung auf dem Daimler-Werksparkplatz in Wörth.

Aktionen in Westpfalz seit Mitternacht

In der Westpfalz haben die Warnstreiks der IG Metall bereits in der Nacht begonnen. Als erste in der Region folgten Beschäftigte des Automobilzulieferers BorgWarner in Kirchheimbolanden dem Aufruf der Gewerkschaft. Sie unterbrachen um Mitternacht für eine Stunde ihre Arbeit. Außerdem beteiligen sich nach Gewerkschaftsangaben heute Beschäftigte an Aktionen. Sie sollen eine Stunde früher nach Hause gehen. Morgen folgen laut IG Metall Opel und General Dynamics in Kaiserslautern sowie am Freitag Bürsteil in Landstuhl. Kommende Woche soll es bei Pfaff und John Deere weitergehen.

Im nördlichen Rheinland-Pfalz will die Gewerkschaft unter anderem Betriebe in Koblenz bestreiken. Beschäftigte von Novelis und Spie sollen zeitweise die Arbeit niederlegen. Geplant ist laut IG Metall auch eine Kundgebung vor dem Tor.

Streit um acht Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche. Die Arbeitgeber haben in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro angeboten. Hinzukommen soll bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen. IG-Metall-Funktionär Markus Eulenbach wertete dies als "Provokation". Das bisherige Angebot der Arbeitgeber nannte die Gewerkschaft völlig unzureichend.

Bislang höchste Forderung seit 2008

Die Forderung nach acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ist die höchste Forderung in der Metall- und Elektroindustrie seit dem Jahr 2008. Weitere Warnstreiks fanden bei Unternehmen in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen statt.