IG Metall Kaiserslautern macht Ernst: Streik im Westen der Pfalz

Die Gewerkschaft IG Metall lässt ihren Drohungen Taten folgen. Ab Mittwoch finden in Kaiserslautern und Umland Warnstreiks der Metall- und Elektrobranche statt.

Die Streikwelle der IG Metall erreicht nach dem Feiertag die Westpfalz. Wie ein Gewerkschaftssprecher in Kaiserslautern ankündigte, wollen Beschäftigte in mehreren Betrieben der Metall- und Elektroindustrie ihre Arbeit niederlegen. Los geht es demnach am Mittwoch beim Automobilzulieferer Adient und den Barbarossawerken in Kaiserslautern.

In Kaiserslautern starten nach dem Feiertag Warnstreiks der IG Metall. Los geht es im Barbarossawerk.

Streik in Kaiserslautern, Landstuhl und Rockenhausen

Die Mitarbeiter dort sind aufgerufen, eine Stunde früher Feierabend zu machen. Am Donnerstag folgen laut IG Metall Opel und General Dynamics in Kaiserslautern sowie am Freitag Bürsteil in Landstuhl. Kommende Woche gehe es mit Frühschluss-Aktionen bei Pfaff und John Deere in Kaiserslautern weiter.

IG Metall will acht Prozent mehr Lohn

Im aktuellen Tarifstreit fordert die Gewerkschaft acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten jetzt stattdessen eine monatliche Einmalzahlung von 100 Euro in Aussicht gestellt. Diese könne über einen Zeitraum von 30 Monaten ausgezahlt werden.

"Die angebotenen 100 Euro Einmalzahlung pro Monat könnte man allenfalls obendrauf packen."

Ein Gewerkschaftssprecher in Kaiserslautern winkt jedoch ab: Dieses Angebot sei völlig unzureichend. Die letzte Lohnerhöhung in der Metall- und Elektrobranche liege mehr als vier Jahre zurück und es brauche nun eine nachhaltige Lösung. Die 100 Euro pro Monat könne man allenfalls als "on top" Zahlung akzeptieren.

Opel, General Dynamics, Adient und John Deere könnten Streiks ausweiten

Lenken die Arbeitgeber angesichts der vergleichsweise noch harmlosen Warnstreiks nicht ein, behält sich die IG Metall nach eigenen Angaben größere Aktionen vor. Denkbar seien auch 24-Stunden-Streiks in besonders wichtigen Betrieben in der Westpfalz.