Auch am Donnerstag sind in BW Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie zu Warnstreiks aufgerufen. Im ganzen Land folgen viele Angestellte diesem Aufruf und streiken.

Nachdem in vielen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg bereits am Mittwoch gestreikt wurde, finden auch am Donnerstag wieder verschiedene Protestaktionen statt.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem die dritte Verhandlung der Tarifrunde ohne Ergebnis geblieben ist beziehungsweise das Angebot der Arbeitgeberseite nach Ansicht der Gewerkschaft unzureichend war.

Mehrere Hundert Beschäftigte streiken bei Rolls-Royce Power Systems

So haben sich am Vormittag mehrere Hundert Beschäftigte beim Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen versammelt. Sie applaudierten Helene Sommer, der Geschäftsführerin der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, als sie das bisherige Angebot der Arbeitgeber als Unverschämtheit bezeichnete und die Lohnforderung der Gewerkschaft von acht Prozent verteidigte.

Weitere Streiks gibt es in Oberschwaben bei der Liebherr-Mischtechnik GmbH in Bad Schussenried (Kreis Biberach) und im Handtmann Metallgusswerk in Biberach. Dort beteiligten sich laut IG Metall Arbeiterinnen und Arbeiter aus allen Schichten. Für den Freitag ist ein weiterer Warnstreik bei ZF Friedrichshafen angekündigt.

600 Beschäftigte streiken in Heilbronn

In Heilbronn fand am Telefunkenpark eine Streikkundgebung statt, zu der laut Gewerkschaft 600 Beschäftigte kamen. Die Teilnehmenden kamen unter anderem aus den Firmen AIM, thyssenkrupp, Weber Hydraulik, Läpple und Bosch. Die Resonanz bezeichnete der erste Bevollmächtigte der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm, Michael Unser, als "sehr gut".

In Stuttgart wurde bei Bosch gestreikt

Die IG Metall Stuttgart hatte die Beschäftigten des Bosch-Werks in Stuttgart-Feuerbach zum Warnstreik mit öffentlicher Kundgebung aufgerufen. Laut Gewerkschaft haben am Mittag 350 Angestellte ihre Arbeit niedergelegt. Andreas Kölping, Mitglied des Betriebsrates der Robert Bosch GmbH am Standort Feuerbach, wies auf die Auswirkungen des unzureichenden Angebots der Arbeitgeber hin. "Wer denkt, er könnte keine oder unseriöse Angebote abgeben, der stärkt nur die Kampfbereitschaft und den Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen", sagte er.

Bereits am Mittwoch hatten sich 1.500 Porsche-Mitarbeitende an einem Warnstreik am Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen beteiligt. Am Freitag sind die Belegschaften bei Lapp, der Mercedes-Benz Group AG Zentrale und bei Coperion zu unterschiedlichen Warnstreikaktionen aufgerufen.

Auch in Lörrach wurde die Arbeit niedergelegt

Derweil nahmen in Lörrach 100 Beschäftigte der Firma NSI Präzisionsdrehteile an einem Warnstreik teil, wie die IG Metall Freiburg mitteilte. Viele der Streikenden äußerten vor Ort, dass ihr Gehalt durch die allgemein steigenden Preise immer knapper werde. Wer für seine Forderungen nicht auf die Straße gehe, so einer der Streikenden, der bekomme auch nichts.

Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn und Einmalzahlung

In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die IG Metall für die rund eine Million Beschäftigten in der Branche acht Prozent mehr Geld auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte wie in den anderen Tarifgebieten auch eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Da sich beide Seiten in drei Runden bisher nicht einigen konnten, wird am 8. November in Böblingen weiterverhandelt.