Ex-Kicker Lukas Podolski und Veranstalter Markus Krampe laden zum "Glücksgefühle Festival" ein. Auf der Bühne stehen die Backstreet Boys, Shirin David, ClockClock und viele mehr.

Ex-Fußballer und Unternhemer Lukas Podolski und Veranstalter Markus Krampe veranstalten vom 12. bis zum 15. September das "Glücksgefühle Festival" auf dem Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis). Bei der zweiten Ausgabe treten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus den Musikrichtungen Pop, Rock, HipHop und elektronischer Tanzmusik (kurz: EDM) auf. Ein Highlight: die Backstreet Boys, die in Hockenheim ihren einzigen Europa-Gig in diesem Jahr geben.

Veranstalter: Größtes Musikfestival Deutschlands

Neben Headliner Backstreet Boys stehen auf der großen Bühne auch die Mannheimer Künstler ClockClock und Loi. Außerdem sind Stars wie Die Fantastischen Vier, Jan Delay, Shirin David, Tokio Hotel, Pietro Lombardi, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike und viele mehr auf den insgesamt drei Bühnen im Motodrom am Start.

Auf dem rund eine Million Quadratmeter großen Festivalgelände gibt es laut Veranstalter neben Musik auch jede Menge Attraktionen für Besucherinnen und Besucher: Darunter eine DKMS-Registrations-Station, eine Rollschuhbahn, Stuntshows und einen Luftballon-Weltrekordversuch.

Festival Motto: "The Glück is coming home"

Die ganze Metropolregion Rhein-Neckar ist seit Wochen mit Plakaten gepflastert. Die Werbetrommel wurde auch in den sozialen Netzwerken gerührt - selbst die Profis der TSG Hoffenheim warben in einem Instagram Video dafür. Das Festival ist fast restlos ausverkauft.

Anreise: Keine Sonderzüge und kein Kombi-Ticket

In diesem Jahr wird es für die Anreise zum Festivalgelände allerdings keine Sonderzüge wie gewohnt geben. Besucherinnen und Besucher können auch nicht gratis mit ihrem Festival-Ticket per Bus und Bahn anreisen. Laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) liege das an der "fehlenden Bereitschaft" des Veranstalters, ein Kombi-Ticket mitzufinanzieren. Der Veranstalter hingegen erklärt, man habe sich in diesem Jahr gegen eine Kooperation entschlossen. Grund sei, dass im vergangenen Jahr - trotz Zusammenarbeit - nicht ausreichend Zusatzzüge eingesetzt worden seien. Für eine Kooperation im kommenden Jahr sei man aber weiterhin offen.

Shuttle-Busse von Hockenheim nach Mannheim

Laut Veranstalter gibt es Shuttle-Busse vom Bahnhof in Hockenheim zum Hauptbahnhof in Mannheim. Außerdem werden Busse von den Campingsplätzen C6 und C9, sowie dem Besucherparkplatz P2 angeboten. Das Parken vor Ort auf den Parkplätzen ist kostenlos.

Bei Anreise mit ÖPNV und Nahverkehr an den Bahnhof Hockenheim kommt ein Fußweg von etwa 30 Minuten zum Festival-Gelände hinzu.

Weitere Infos zum Festival 2024 in Hockenheim

Die Veranstalter erlauben auf dem Festivalgelände leere, faltbare Plastikflaschen oder leere Leichtplastikflaschen bis 0,3 Liter. Taschen und Rucksäcke dürfen bis maximal DIN A4 mitgebracht werden. Auch Hygieneartikel in Reisegröße sind erlaubt.

Festival Debüt 2023 - Polizei und Veranstalter zufrieden

Bei der Premiere vergangenes Jahr hatten 130.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Hockenheimring gefeiert - ohne Vorkommnisse. Veranstalter Markus Krampe zeigte sich im SWR-Interview im vergangenen Jahr überrascht über den Erfolg, denn "normalerweise starten Festivals nie gleich so groß". Damals sagte er auch, dass man einen Fünfjahresvertrag mit dem Hockenheimring abgeschlossen habe.