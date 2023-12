Flüchtlingsunterkunft in Schefflenz soll neben Schlachthof entstehen

per Mail teilen

In Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) soll zum Frühjahr eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge entstehen. Der Gemeinderat hält den Standort neben einem Schlachthof für unzumutbar.

Die Kreisverwaltung des Neckar-Odenwald-Kreises hat entschieden in Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) zum Frühjahr eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 75 Flüchtlinge zu bauen. Die Behörde setzt sich damit über den Schefflenzer Gemeinderat hinweg, der den Standort für die Unterkunft abgelehnt hatte.

Konflikt um Standort neben dem Schlachthof in Schefflenz

Die Flüchtlingsunterkunft hatte den Gemeinderat in Schefflenz über Monate beschäftigt. Knackpunkt war der geplante Standort der Flüchtlingsunterkunft, denn dieser ist direkt beim kleinen Schefflenzer Schlachthof. Das sei unzumutbar für die Bewohner einer Containersiedlung, sagten zahlreiche Gemeinderäte. Die Kreisverwaltung hingegen ist der Ansicht, dass Lärm und Gerüche am Schlachthof im Rahmen der Grenzwerte für Gewerbegebiete lägen. Deswegen soll jetzt dort die Modulanlage aufgebaut werden, befristet auf drei Jahre. Die Alternative, Geflüchtete in Sporthallen unterzubringen, soll unbedingt vermieden werden, heißt es bei der Kreisverwaltung.