Gemeinschaftsschule in Wiesloch vorsorglich geräumt

Feuer in Schultoilette

In Wiesloch hat es am Montag in der Toilette der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule gebrannt. Alle 340 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Montag wegen eines Brandes auf einer Schultoilette einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz gegeben. Der gesamte Schulkomplex mit mehreren Gebäuden wurde geräumt. Knapp 340 Schülerinnen und Schüler versammelten sich im Freien. Feuer entstand auf der Schultoilette Der Polizei wurde gegen 14 Uhr Rauch in der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, wird nun ermittelt.