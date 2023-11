Lagerhalle in Gaiberg in Brand geraten

In Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagvormittag eine Lagerhalle mit 1.000 Heu- und Strohballen in Brand geraten.

In Gaiberg brannten neben Strohballen auch einige kleine Gerätschaften in der Lagerhalle. Das Übergreifen des Feuers auf eine Halle mit größeren Fahrzeugen wurde trotz der schwierigen Wasserversorgung verhindert. Nach bisherigem Stand sind alle Menschen und Tiere unverletzt in Sicherheit gebracht worden. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse und auch nicht zur Schadenshöhe. Noch am Montagnachmittag waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Landstraßen zwischen Gaiberg, Gauangelloch und Leimen-Lingental mehrere Stunden gesperrt.