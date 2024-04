Hoher Schaden nach Brand in Heidelberg

Durch ein Feuer in einem Durchgang zwischen zwei Häusern ist in Heidelberg am Montag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

In der Heidelberger Innenstadt ist am Montagnachmittag bei einem Brand in der Nähe des Hauptbahnhofes ein sechstelliger Schaden entstanden. Das hat die Polizei am Dienstag auf SWR-Anfrage bestätigt. Das Feuer war am Montag um kurz nach 17 Uhr in einem Durchgang zwischen der Poststraße und Kurfürsten-Anlage ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Gebäude-Fassade in Heidelberg stark beschädigt Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Dennoch wurde das Gebäude und die Fassade durch einen brennenden Müllcontainer sowie umliegende Gegenstände stark beschädigt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Auto, dass in einem Durchgang geparkt war, wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.