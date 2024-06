Eindrücke vom Neckarhochwasser von Haßmersheim bis Mannheim

Das Neckarhochwasser in der Region ist nicht zu vergleichen mit den schwierigen Hochwasserlagen in anderen Teilen Baden-Württembergs. Es hat den Neckar aber stark anschwellen lassen.

Von der Riedbahnbrücke in Mannheim in Richtung Odenwald.

Von der Neckarwiese an der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Yachthafen in Heidelberg.

In Heidelberg vom Wehrsteg am Hackteufel in Richtung der Alten Brücke.

Das Neckarhochwasser zwischen Haßmersheim und Mannheim wird beherrschbar bleiben. Es hält die Helfer in den anliegenden Städten und Gemeinden dennoch in Atem. An einigen Stellen gab es Straßensperrungen und weiträumige Überflutungen.

Straßensperrungen und Hilfe per Schlauchboot

Zwischen Mannheim und Gundelsheim gibt es in vielen Neckar-Anrainer-Gemeinden erhebliche Verkehrsbehinderungen, Straßen sind gesperrt und teilweise noch komplett überflutet. In Mosbach-Diedesheim waren am Morgen Einsatzkräfte per Schlauchboot unterwegs, um eingeschlossenen Bewohnern Hilfe anzubieten.

Die Haßmersheimer und Mosbacher Feuerwehren gaben Sandsäcke aus. Entlang des Neckars sind Campingplätze, Sportheime und Sportanlagen überflutet, an etlichen Stellen steht auch die Bundesstraße 37 unter Wasser.

Info-Telefon in Eberbach

Die Stadt Eberbach informiert über die Telefonnummer 06271 87333 über die Hochwasserlage.

Weiter Verkehrsprobleme in Heidelberg

In der Heidelberger Altstadt sind Keller vollgelaufen. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte, die Lage sei gut unter Kontrolle. Der Pegelstand erreichte in Heidelberg am Montagnachmittag rund 5,12 Meter.

Es wird in Heidelberg weiter Verkehrsprobleme geben, weil die Ziegelhäuser Landstraße teilweise gesperrt ist. Die Reinigungsarbeiten dauern voraussichtlich den ganzen Dienstag.

Überall gab es Hochwassertourismus mit vielen Schaulustigen. Wir haben Eindrücke gesammelt in Haßmersheim, Mosbach, Obrigheim (alle Neckar-Odenwald-Kreis) , Schwabenheimer Hof (Dossenheim), Ladenburg, Ilvesheim (alle Rhein-Neckar-Kreis), Heidelberg und Mannheim.