Innenministerium in Stuttgart: Sehr wenige Strafanzeigen wegen Polizeigewalt enden mit Verurteilungen

Der Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz in Mannheim löste heftige Kritik aus. Doch handelt es sich um einen Einzelfall? Die meisten Strafanzeigen wegen mutmaßlicher Polizeigewalt bleiben laut Innenministerium folgenlos.

Exakt 1.039 Strafanzeigen wurden nach Auskunft des Innenministeriums zwischen 2019 und 2021 von Bürgerinnen und Bürgern wegen des Vorwurfs von Polizeigewalt gestellt. Das ergab eine Abfrage des Polizeipräsidiums Baden-Württemberg bei Dienststellen und Einrichtungen des Polizei-Vollzugsdienstes vom vergangenen Juli. In der Regel bleiben Strafanzeigen gegen Polizeibeamte aber offenbar folgenlos. Das teilte das Innenministerium auf SWR-Anfrage mit.

In nur sechs Fällen kam es zu Verurteilung oder Disziplinarmaßnahmen

In lediglich sechs der angezeigte Fälle habe die Strafanzeige zu einer Verurteilung oder zu Disziplinarmaßnahmen für den Beklagten oder die Beklagte geführt. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte dem SWR mit, vermutlich stellten viele Personen Strafanzeige wegen angeblicher Polizeigewalt "aus der Emotion heraus".

Strafanzeige wegen Polizeigewalt "oft aus der emotionalen Situation heraus" gestellt

Zum Beispiel, wenn Polizisten eine Person nach einem häuslichen Streit in Gewahrsam nehmen müssen und die entsprechende Person setze sich zur Wehr. Dann werde, so der Sprecher, "aus der emotionalen Situation heraus" schnell Anzeige wegen Polizeigewalt erstattet. Die Staatsanwaltschaft stufe solche Fälle dann meist als strafrechtlich irrelevant ein und stelle das Verfahren ein.

Ermittlungen gegen Beamte nach Polizeieinsatz in Mannheim

Anlass für die Anfrage beim baden-württembergischen Innenministerium in Stuttgart war der umstrittene Polizeieinsatz am Montag in Mannheim, bei dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. Der 47-Jährige Deutsche mit kroatischen Wurzeln wurde im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI) behandelt.

Polizeibeamte nach Einsatz in Mannheim vorerst vom Dienst suspendiert

Die beiden Mannheimer Beamten, die bei dem Einsatz am Montag am Mannheimer Marktplatz in der Innenstadt beteiligt waren, wurden mittlerweile vorerst vom Dienst suspendiert. Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge.