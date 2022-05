Mann stirbt nach Polizeikontrolle: Demos gegen Polizeigewalt in Mannheim und Heidelberg

per Mail teilen

Am Dienstagabend haben gut 550 Menschen in Mannheim und Heidelberg gegen Polizeigewalt demonstriert. Zuvor war am Montagabend ein Mann nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorben.

Rund 150 Menschen haben laut Polizei an der Demonstration auf dem Marktplatz in Mannheim teilgenommen. Auf dem Boden war "Mord durch Polizei" geschrieben. Dort, wo der Mann am Montagabend kontrolliert wurde, standen rund 30 Menschen vor den Blumen. Auch der Stadtrat der Grünen, Gerhard Fontagnier war vor Ort.

Auch in Heidelberg sind am Abend rund 400 Menschen auf Einladung der Antifaschistischen Initiative Heidelberg durch Teile der Innenstadt gezogen, um des 47-Jährigen zu gedenken. Nach der Schlusskundgebung war die Demonstration beendet. Die Versammlung lief laut SWR-Informationen friedlich ab.

Demonstrierende kritisieren Polizei aufs Schärfste

Bei der Demo in Mannheim war auch Benedikt Eckert dabei. Der 27-Jährige fand es wichtig, an der Demo teilzunehmen. Er verurteile aufs Schärfste, wie die Polizei am Montag mit dem Mann umgegangen sei. "Wir sind absolut gegen Polizeigewalt. Die Polizei ist hier zum Schützen und nicht zum Angreifen", sagt er.

Djamila Köfer ist davon überzeugt, dass der Mann am Montag von der Polizei ermordet wurde. "Wir sind heute hier, um ein ganz klares Zeichen zu setzen, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir solche Gewalt nicht haben wollen", sagte sie dem SWR. In der Polizei sollten ihrer Meinung nach grundlegende Strukturen verändert werden, damit es nicht mehr zu polizeilicher Gewalt komme.

Todesursache des 47-Jährigen bisher unklar

Bisher ist noch unklar, wie der Mann tatsächlich zu Tode gekommen ist. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch. Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) stehe nun die Rekonstruktion des Geschehens, heißt es. Gegen die beiden beteiligten Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge eingeleitet. Das LKA bitte weiterhin um Zeugenhinweise. Am Mittwoch soll der Mann obduziert werden. Das Obduktionsergebnis wird vermutlich erst Ende der Woche vorliegen. Laut Informationen der Polizei soll der Mann deutscher Staatsangehöriger sein.

Laut dem LKA BW ist der Mann am Montagmittag von zwei Polizeibeamten überprüft worden. Kurz vorher hatte ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI) die Polizei alarmiert, weil ein ZI-Patient möglicherweise Hilfe brauche. Dabei handelte es sich um jenen 47-jährigen Mann.

Polizei will Videos zur Ermittlung nutzen

Die Beamten und der Arzt suchten nach dem Mann, sie fanden ihn in der Mannheimer Innenstadt. Er habe aber Widerstand geleistet, als die Polizeibeamten ihn kontrollieren wollten. Die Beamten hätten den 47-Jährigen überwältigt, später sei er plötzlich leblos zusammengebrochen. In den sozialen Netzwerken im Internet kursierten später Videos, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Beamter auf den Kopf des Mannes einschlägt. Die Polizei Mannheim twitterte dazu am Dienstag: "Natürlich werden LKA und Staatsanwaltschaft auch die diversen Videos zu den weiteren Ermittlungen heranziehen."