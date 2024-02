Ein 15 Jahre alter Junge ist am Donnerstag an einer S-Bahn-Haltestelle in Adelsheim von einem Zug erfasst worden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Ein S-Bahn-Zug hat am Donnerstagmorgen an der Haltestelle Adelsheim-Nord (Neckar-Odenwald-Kreis) einen 15-Jährigen erfasst. Der Junge kam dabei ums Leben, die Polizei spricht von einem "tragischen Unfall".

Junge rannte wohl bei geschlossener Schranke über Gleise

Eine Polizeisprecherin sagte dem SWR, der Junge sei wohl bei geschlossener Schranke am Bahnübergang auf die Gleise gerannt, als eine S-Bahn von Zimmern in Richtung Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) an der Haltestelle durchfuhr. Die Sprecherin sagte, es deute alles darauf hin, dass der Junge eine auf einem anderen Gleis stehende S-Bahn erreichen wollte. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

Adelsheim: 70 Personen von Einsatzkräften betreut

An der Haltestelle befanden sich laut Polizei insgesamt rund 70 Personen - sowohl am Bahnsteig als auch in einer S-Bahn auf einem anderen Gleis. Diese S-Bahn hatte der Junge wohl erreichen wollen. Einsatzkräfte betreuten die Menschen vor Ort. Mehrere Eltern holten nach dem Unfall ihre Kinder dort ab. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorger sowie zahlreiche Polizeibeamte waren vor Ort im Einsatz. Auch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn wurde eingeschaltet.

Durch den Unfall kam es bei Adelsheim laut Bahn zu Verspätungen, ein Zug fiel aus. Zeitweise gab es einen Bus-Ersatzverkehr.