60 Jahre Vogelstang

Mehr als 150 Menschen kamen zu der Veranstaltung - mehr als dreimal so viel wie erwartet. Sie alle wollten etwas über die Geschichte des Stadtteils erfahren, der ein Projekt gegen die Wohnungsnot der Nachkriegszeit und für 20.000 Menschen gedacht war. Ab 1964 entstanden hier in gerade mal fünf Jahren 5.000 Wohneinheiten - errichtet nach den damaligen städtebaulichen Idealen. Das hieß: eine Mischung aus unterschiedlichen Häusertypen, vom Bungalow bis zum Hochhaus und vor allem viel Grün. Der Abend bot viel Information über die Baukultur und die Anfänge des Stadtteils, in dem heute mehr als 12.000 Menschen leben. Und das kam gut an. Zum 60-jährigen Jubiläum gibt es heute Abend noch einen Festakt mit geladenen Gästen.