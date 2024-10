In Mannheim gibt es seit mehreren Jahren das "ALTER" am Alten Messplatz - ein Freizeitprojekt mit kostenlosen Sport- und Kulturangeboten. Auf die Beine gestellt vor allem von Ehrenamtlichen. An einem Ort, der früher ein Treffpunkt für Drogenabhängige und Dealer war. Und dann passierte es wieder: Laut Staatsanwaltschaft hatte ein Mann einen anderen Mann vor gut zwei Wochen mit einer Machete verletzt. Mutmaßlich ging es um Drogengeschäfte. Kommt die Drogenkriminalität zurück? Davor haben die Leute am "ALTER" Sorge.