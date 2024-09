Safthersteller aus ganz Deutschland rufen derzeit auf der Suche nach Streuobst im Neckar-Odenwald-Kreis an. Denn im Gegensatz zu anderen Regionen ist die Ernte hier richtig gut ausgefallen.

In vielen Teilen Deutschlands gibt es derzeit einen Mangel an Streuobst: Die Obstbäume wurden durch den Frost angegriffen, darunter leidet nun die Ernte - womit es auch weniger Obst für die Saftherstellung gibt. Ganz anders sieht es gerade im Neckar-Odenwald-Kreis aus. Die Obstbäume auf den Streuobstwiesen wurden weitestgehend vom Frost verschont. Hier hängen teilweise sogar bis zu 60 Prozent mehr Früchte an den Bäumen als im vergangenen Jahr. Deswegen fragen gerade Safthersteller aus ganz Deutschland im Neckar-Odenwald-Kreis an.