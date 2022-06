BW-Wirtschaftsministerium kritisiert mögliche Steuer für Krisengewinner

per Mail teilen

Krisengewinne stärker besteuern - das wird aktuell auf Bundesebene diskutiert. Nun haben sich das baden-württembergische Wirtschaftsministerium und die Landes-FDP dazu geäußert.

Unternehmen, die von Krieg und Krise profitieren, könnten künftig stärker besteuert werden. Dieser Vorschlag stößt auf Kritik beim baden-württembergischen Wirtschaftsministerium und der FDP. Eine Sprecherin von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, dass ihr Ressort ein stärkeres staatliches Vorgehen gegen Energiekonzerne durch eine sogenannte Übergewinnsteuer ablehne. "Das Steuerrecht unterscheidet nicht zwischen "guten" und "schlechten" Gewinnen", hieß es.

BW-Wirtschaftsministerium hält viele Aspekte für ungeklärt

Ein höherer Gewinn der Energie- und Mineralölkonzerne führe bereits nach geltendem Recht zu einer höheren Steuerlast. Zudem würden sich für den Fall einer solchen Steuer eine Vielzahl von Fragen stellen:

"Schon alleine die Frage einer klaren und rechtssicheren Definition von "Übergewinnen" ist nicht trivial."

Ab Juli steigen die Preise für viele Gaskundinnen und Gaskunden in Baden-Württemberg deutlich. Als Grund für die Preiserhöhung gibt der Karlsruher Energieversorger EnBW den Ukraine-Krieg an.

Schweigen von Kretschmann und Bayaz

Finanzminister Danyal Bayaz und Regierungschef Winfried Kretschmann (beide Grüne) äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht. Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hatte sich in der Vergangenheit dafür stark gemacht.

Weder der baden-württembergische Finanzminister Bayaz (links) noch Ministerpräsident Kretschmann (beide Grüne) bezogen Stellung zum Vorschlag einer sogenannten Übergewinnsteuer.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz hätten sich die Länder darauf verständigt, "die Bundesregierung zu bitten, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Spekulation mit Öl, mit Gas, mit Strom zu unterbinden", hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erklärt. Zudem müssten entsprechende Preiserhöhungen der vergangenen Wochen und Monate kartellrechtlich überprüft werden.

Wegen der Steuersenkung auf Diesel und Benzin seit Anfang Juni sind Mineralölkonzerne aktuell noch verstärkter im Fokus. Besonders in Baden-Württemberg hatte sie nur wenig Effekt für Verbraucherinnen und Verbraucher.

FDP in Baden-Württemberg: Vorschlag kommt zur Unzeit

Bremen hatte angekündigt, am 10. Juni einen Antrag in den Bundesrat einzubringen mit dem Ziel, sogenannte Übergewinne von Mineralkonzernen infolge von Preissprüngen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine teilweise mit einer zeitlich befristeten Sondersteuer zu belegen. Die Bundesregierung werde darin aufgefordert, einen Vorschlag für eine rechtliche Grundlage zu erarbeiten, um eine Sonderabgabe für das Jahr 2022 zu erheben, hatte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gesagt.

Kritik kommt auch vom baden-württembergischen FDP-Chef Michael Theurer

Neben dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium kritisiert auch FDP-Landeschef Michael Theurer den Vorschlag:

"Der Vorschlag zur Einführung einer Übergewinnsteuer kommt zur Unzeit."

Deutschland sei im internationalen Vergleich Höchststeuerland. Eine Steuer auf Übergewinne im Energiesektor könnte den dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien gefährlich bremsen. "Die Sanktionierung wettbewerbswidrigen Verhaltens und illegitimer Gewinne bleibt wichtig, ist aber Sache des Bundeskartellamts. Die Steuerpolitik ist hierfür schlicht das falsche Instrument."