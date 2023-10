Die Migration bestimmt die Debatten und sogar Wahlen. Nun schlägt auch Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann neue Töne an. Das entspricht nicht der bisherigen Parteilinie der Grünen.

Angesichts der Belastung der Kommunen dringt nun auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf einen schärferen Kurs in der Asylpolitik. "Alle Maßnahmen, die dazu dienen, irreguläre Migration einzudämmen, die müssen wir gehen", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im SWR-Interview in Stuttgart. "Das heißt, wir müssen falsche Anreizfaktoren natürlich auch eindämmen und deswegen stehe ich einer Geldkarte sehr offen gegenüber." Die "Überlastungssituation" der Kommunen sei nicht mehr hinnehmbar.

Die Regierungschefs der Länder wollen bei ihrer heute beginnenden Konferenz in Frankfurt am Main unter anderem über Sachleistungen und bargeldlose Zuwendungen für Asylbewerber und eine Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit beraten. Kretschmann sagte zu der Arbeitspflicht für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive: "Ich bin für all diese Sachen offen, aber wir müssen sie auch umgesetzt bekommen."

Kretschmann will klare Trennung von Asyl und Einwanderung

Der Regierungschef zeigte sich überzeugt: "Wir müssen die Migration besser steuern und wir müssen sie auch begrenzen." Kretschmann betonte: "Das Asylrecht ist nicht für Einwanderung gedacht, sondern für Verfolgte. Viel zu viele gehen den Weg, die aus anderen Gründen hier hinwollen, über das Asylrecht und das überlastet das Asylrecht und das wird es auf Dauer beschädigen." Deswegen müsse das Asylrecht "streng" angewendet werden. Andererseits müsse die reguläre Migration zur Gewinnung von Fachkräften erleichtert werden. "Das ist der Weg, den wir gehen müssen."

Ministerpräsident dringt auf gemeinsame Lösung der Länder

Kretschmann erinnerte daran, dass man 2016 schon mal versucht habe, auf bargeldlose Leistungen umzustellen, das sei damals nicht gelungen. "Seither sind aber sieben Jahre vergangen, man hat da jetzt mehr Erfahrung." Er stellte aber auch klar: "Alles über Sachleistungen zu machen, das ist organisatorisch gar nicht bewältigbar. Die Leute müssen sich schon selber besorgen, was sie brauchen. Dazu haben wir schon Bezahlsysteme mit Karten, das werden wir ja wohl hinbekommen." Kretschmann setzt darauf, dass man sich auf eine gemeinsame bundesweite Lösung einigen werde. "Das sollten möglichst alle Länder machen, damit nicht wieder Migration entsteht, dorthin, wo das nicht umgesetzt wird."

In puncto Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit erklärte Kretschmann: "Das ist schon jetzt möglich. Aber auch das erfordert wieder Personal und einen hohen Aufwand. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht Forderungen in die Welt setzt, die man nicht umgesetzt bekommt. Davon haben wir am Ende nichts außer Verdruss." Der Grüne stellte klar: "Ich bin für all diese Sachen offen, aber wir müssen sie auch umgesetzt bekommen."

Kretschmann: Menschen tragen Migrationspolitik nicht mehr mit

Kretschmann sagte, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit Zugewinnen für die AfD hätten gezeigt, dass die Menschen nicht mehr bereit seien, die Migrationspolitik so mitzutragen. Er betonte: "Es kann nicht sein, dass Deutschland ein Drittel der ganzen Einwanderungsbelastungen zu tragen hat." Allein Baden-Württemberg habe mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich. Es sei gut, dass es auf EU-Ebene nun einen weitgehenden Konsens gebe, für mehr Ordnung und eine bessere Steuerung zu sorgen.

Grüne Jugend widerspricht Kretschmann

Massive Kritik am Ministerpräsidenten kam von der Grünen Jugend. Die Sprecherinnen Elly Reich und Anne Mann sagten dem SWR: "Kretschmanns Vorschläge sind Scheinlösungen, die an einer tatsächlichen Unterstützung der Kommunen vorbeigehen. Diese Vorschläge stützen lediglich rechte Narrative und verschieben die Debatte weg vom eigentlichen Problem." Nach ihrer Überzeugung sind Rufe nach Sachleistungen oder einer Geldkarte kaum umsetzbar. Gerade für die Kommunen würden sie noch mehr Belastung bedeuten, sagten die jungen Grünen.

Sie forderten stattdessen: "Der Fokus muss jetzt darauf liegen, Bürokratie abzubauen und die Kommunen finanziell zu unterstützen." Kretschmann liege komplett falsch: "Diskussionen über vermeintliche falsche Anreizfaktoren sind postfaktisch. Der aktuelle Stand der Migrationsforschung hält Pull-Faktoren für überschätzt", so die Sprecherinnen der Grünen Jugend.

Am kommenden Wochenende treffen sich die Grünen in Weingarten (Kreis Ravensburg) zum Landesparteitag. Dabei dürften die Forderungen Kretschmanns für heftige Diskussionen sorgen.