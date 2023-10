Die Parteien im Land haben unterschiedlich auf die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen reagiert. Während die CDU auch hierzulande feiert, muss vor allem die FDP eine herbe Niederlage verkraften.

In Bayern kommt die CSU bei der Landtagswahl laut dem im Internet veröffentlichten vorläufigen Ergebnis auf 37,0 Prozent der Stimmen, die Grünen erreichen 14,4. Die Freien Wähler liegen bei 15,8 Prozent, die AfD erreicht 14,6 Prozent. Die SPD kommt auf 8,4 Prozent und die FDP auf 3,0.

In Hessen ist die CDU nach Auszählung aller Stimmen ebenfalls klare Wahlsiegerin mit 34,6 Prozent. Die AfD kommt hier auf 18,4 Prozent, die Grünen liegen bei 14,8, die SPD bei 15,1. Die Linke verpasst mit 3,1 Prozent den Einzug in den Landtag ebenso wie die Freien Wähler mit 3,5 Prozent. Die FDP liegt bei 5,0 Prozent.

BW-FDP sieht Liberale "abgestraft für zuviel grüne Politik in Berlin"

"Die Ampelparteien - besonders die FDP - werden für zu viel grüne Politik in Berlin abgestraft" - so lautet die Interpretation des baden-württembergischen FDP-Fraktionschefs Hans-Ulrich Rülke. Und er zieht auch eine Schlussfolgerung aus den schlechten Ergebnissen seiner Partei: Die FDP müsse sich nun, insbesondere in der Migrationspolitik, gegen "grüne Traumtänzereien" durchsetzen, so Rülke.

Stoch: "Ergebnis für Sozialdemokratie bitter"

Zweite große Verliererin ist die SPD. Landeschef Andreas Stoch sagte, das Ergebnis sei bitter für die Sozialdemokratie. Als Grund dafür sieht Stoch die Veränderungsprozesse etwa durch Klimakrise und Migration, die das Land vor große Herausforderungen stellten und - so Stoch - offensichtlich zu erheblichen Ängsten in der Bevölkerung führten. "Die Bewältigung dieser Herausforderungen kann nur im Zusammenspiel aller demokratischen Kräfte gelingen," heißt es in einer Stellungnahme des SPD-Politikers.

Strobl gratuliert Unionsparteien

Der CDU-Vorsitzende Thomas Strobl sieht im Wahlergebnis eine Bestätigung dafür, dass die Union für pragmatische Lösungen stehe - und mit Maß und Mitte regiere. Beim Ampel-Dauerstreit im Bund, so Strobl, seien stabile Unions-Regierungen in den Ländern umso wichtiger. In einer Stellungnahme gratulierte Strobl: "Bei beiden Wahlen geht die Union - die CDU in Hessen und die CSU in Bayern - mit weitem Abstand als erste durchs Ziel."

Strobl spricht nach den ersten Hochrechnungen aber auch von einem "Wermutstropfen": "Die Stärke der Extremen am rechten Rand besorgt mich. In Bayern hat die AfD rund 16 Prozent, in Hessen 17 Prozent - das sind 16 und 17 Prozent zu viel. Die AfD ist und bliebt eine Partei, die spaltet und Hass und Hetze verbreitet. Die AfD muss daher schrumpfen und nicht wachsen." Das sei ein stetiger Auftrag für alle Demokratinnen und Demokraten, so Strobl am frühen Sonntagabend.

Von den Grünen und der AfD in Baden-Württemberg liegen dem SWR bislang noch keine Reaktion zu den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen vor.