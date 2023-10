Die CSU hat in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg nach den vorläufigen Ergebnissen die Direktmandate gewonnen. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft.

Die CSU-Kandidaten Thorsten Freudenberger und Jenny Schack haben in den Stimmkreisen Neu-Ulm und Günzburg bei der Bayerischen Landtagswahl die Direktmandate gewonnen. Die AfD konnte deutlich zulegen und ist im Stimmkreisen Neu-Ulm und Günzburg zweitstärkste Kraft geworden.

Erstmals im Landtag: Thorsten Freudenberger und Jenny Schack

Wie die vorläufigen Ergebnisse zeigen, konnte der amtierende Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger rund 44 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. "Das Ergebnis in der Deutlichkeit hätte ich nicht erwartet", so Freudenberger noch am Wahlabend. Seine Vorgängerin Beate Merk hatte bei der Wahl vor fünf Jahren rund zehn Prozent weniger Stimmen gewonnen. Beate Merk wurde in den 90er-Jahren Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, saß viele Jahre im Landtag und war zeitweise auch Justizministerin. Sie trat nicht mehr zur Wahl an.

Die Journalistin Jenny Schack, zeitweise Sprecherin des Landratsamtes von Günzburg, trat ebenfalls erstmals für das CSU-Direktmandat an. Sie bekam laut der vorläufigen Ergebnisse rund 36 Prozent der Stimmen. Jenny Schack folgt auf Alfred Sauter, der lange Jahre für die CSU im Landtag saß. Er war aufgrund der Masken-Affäre aus der Partei ausgetreten und trat nicht mehr zur Wahl an. An sein Ergebnis vor fünf Jahren mit 41 Prozent konnte sie zwar nicht anknüpfen, doch sie liegt in etwa auf Linie des bayernweiten Ergebnisses.

Die AfD wurde in beiden Kreisen zweitstärkste Kraft, gefolgt im Kreis Neu-Ulm von den Grünen und im Kreis Günzburg von den Freien Wählern. Die SPD landete auf Rang fünf, FDP und Linke blieben unter der Fünf-Prozent-Hürde.

AfD legt auch in Neu-Ulm und Günzburg deutlich zu

Die AfD legte bayernweit zu und lieferte sich am Wahlabend in den Hochrechnungen ein enges Rennen mit den Freien Wählern und den Grünen um die zweitmeisten Stimmen. Hauchdünn lag die AfD mit 16 Prozent der Stimmen als zweitstärkste Kraft vorn, vor den Freien Wählern (15,3) und den Grünen (14,6). Die CSU holte zwar ihr zweitschlechtestes Ergebnis (36,4) seit rund 70 Jahren, liegt aber nur ganz knapp, um 0,8 Prozent, unter dem Ergebnis der Landtagswahl 2013.

"Dialog mit unzufriedenen Wählern suchen"

Thorsten Freudenberger sieht die Wahl durchaus überschattet von der Bundespolitik, so sei die Zuwanderungspolitik in Bund und EU seit zehn Jahren ungelöst. Dennoch müssen man den Dialog zu den unzufriedenen Wählern suchen, um sie wieder ins bürgerliche Lager zurückzuholen - und stärker herausarbeiten, dass die AfD einen rechtsradikalen Kern habe.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin zufrieden

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei. Die Wähler hätten CSU und Freien Wählern einen Regierungsauftrag erteilt, sie hatte sich allerdings mehr erhofft. Die Ampel-Parteien in Berlin seien zwar abgestraft worden, die CSU habe davon aber nicht profitiert. Der Stimmkreis Neu-Ulm liege aber deutlich über dem Landesschnitt und darüber freue sie sich besonders. Auch für den großen Zuspruch für Thorsten Freudenberger - auch wenn das bedeute, dass bald ein neuer Landrat gewählt werden müsse.

Auch in den Stimmkreisen Augsburg-Land/Dillingen und Donau-Ries hat die CSU die Direktmandate geholt: Manuel Knoll zieht mit rund 35 Prozent der Stimmen zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag ein. Er setzte sich gegen einen starken Kandidaten der Freien Wähler durch, der rund 24 Prozent der Stimmen holte und die Freien Wähler zur zweitstärksten Kraft vor der AfD mit rund 20 Prozent der Stimmen machte.

Im Kreis Donau-Ries wurde Wolfgang Fackler zum dritten Mal in den Landtag gewählt. Sein Sieg liegt mit rund 41 Prozent der Stimmen deutlich über dem Landesschnitt der CSU. Die Freien Wähler wurden zweitstärkste Kraft (19,2 Prozent) vor der AfD mit 16,1 Prozent.