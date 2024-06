Mit dem Taschenrechner zur Abstimmung? So läuft die Wahl in Freiburg

20 Listen und mehr als 800 Kandidierende - wie meistern die Freiburgerinnen und Freiburger die herausfordernden Wahlen? Ein Blick in die Bürgerhäuser und Wahllokale in Freiburg am Wahlsonntag.

Eine ganz schön komplizierte Angelegenheit: In Freiburg müssen 48 Stimmen auf mehr als 800 Kandidierende von 20 Listen verteilt werden. So viele wie nirgendwo sonst in Baden-Württemberg. Wie kommen die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Herausforderung klar? Insbesondere, wenn dann auch noch für die Europawahl abgestimmt werden muss? Kopfrechnen und Organisationstalent sind gefragt.

Wahlbeteiligung ähnlich wie 2019

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Freiburg geöffnet. Bis 13:30 Uhr haben bereits 21,2 Prozent der Freiburger Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, wie das Freiburger Wahlamt zur Mittagszeit vermeldete. 2019 waren es mit 22,7 Prozent noch etwas mehr Menschen, die schon vor dem Nachmittag ihre Stimme abgegeben hatten. In der Regel wählen aber mehr Menschen am Nachmittag des Wahlsonntags.

Kleinere Schlangen im Bürgerhaus Zähringen in Freiburg am Wahlsonntag. SWR

Knapp ein Drittel aller wahlberechtigten Freiburgerinnen und Freiburger hat vor dem Wahlsonntag Briefwahl beantragt, 2019 waren es nur 27,6 Prozent, die per Brief wählen wollten. Der leichte Zuwachs bei der Wahl in diesem Jahr liegt jedoch deutlich unter den aktuellen Zuwächsen in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heilbronn und Baden-Baden (+4,3 bis +9,6 Prozentpunkte). Die Briefwahlbeteiligung vor dem Wahlsonntag wurde auch schon teilweise ausgezählt. Für die Europawahl gibt es hier auch schon einen Zwischenstand: Zur Mittagszeit gibt es bereits eine Wahlbeteiligung von 48,9 Prozent bei der Europawahl - und damit 1,2 Prozentpunkte mehr als bei der Zwischenbilanz der Europawahl vor fünf Jahren, die insgesamt eine Rekord-Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent erreicht hatte.

Wartezeiten und kleinere Schlangen

Das Freiburger Wahlamt berichtet, dass viele Menschen ihre 48 Stimmen erst im Wahllokal verteilen und ihre gelben Stimmzettel nicht vorab ausfüllen. Die Stadt hatte dies auf dem Wahlmerkblatt empfohlen. Dies führt zu kleineren Schlangen und teilweise längeren Wartezeiten in einigen Freiburger Wahllokalen. Einige Wähler müssen bis zu zehn Minuten warten, um ihre Stimme abzugeben, während es in anderen Wahlbezirken keine Wartezeiten gibt.

Wahlvorstand Boris Gourdial berichtet über regen Andrang im Bürgerhaus im Freiburger Stadtteil Zähringen:

48 Stimmen: Wähler verzählen sich

Die Kommunalwahl in Freiburg fordert die Bürgerinnen und Bürger heraus: "Ich hab mich einmal verzählt und meinen Stimmzettel ungültig gemacht. Danach habe ich alles fünfmal genau nachgezählt", berichtet ein Student aus der Freiburger Innenstadt. Die Wahl insgesamt habe ihn über 30 Minuten gekostet. Menschen, die sich bei den 48 Stimmen irgendwo verzählt haben und zu viele Stimmen verteilt haben, müssen ihren Stimmzettel neu ausfüllen. Verzählen oder Durchstreichen macht die Stimmzettel ungültig.

Stimmzettel sind eine Herausforderung für sich

Um sich nicht zu verzetteln, hat sich eine 87-jährige Freiburgerin aus dem Stadtteil Stühlinger die Hilfe ihrer Kinder geholt. Sie findet es zu anstrengend, die Stimmzettel alleine auszufüllen. Auch jüngere Wähler stoßen auf Probleme: Beim Ausfüllen der Stimmzettel zu Hause besteht die Gefahr, dass man die Seiten mit den Listen versehentlich herausreißt. Eine 27-jährige Freiburgerin aus dem Stadtteil Wiehre berichtet: "Ich hatte Angst, dass ich meine Stimmzettel zerreiße, statt sie als gültige Stimmzettel in den Wahlumschlag stecken zu können. Das ging richtig schwer ab!"

Europawahl-Ergebnisse am späteren Abend

Bis 18 Uhr sind in Freiburg die Wahllokale geöffnet. Ab 21 Uhr werden erste Ergebnisse von der Europawahl in Freiburg erwartet. Dafür zählen am Sonntagabend knapp 1.750 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Europawahlstimmen aus. Die Stimmzettel der Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen werden erst ab Montagmorgen ausgezählt, die vorläufigen Ergebnisse stehen voraussichtlich am Dienstagmittag fest.