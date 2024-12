per Mail teilen

Seit Jahren ist die Waldweihnacht Teil des Weihnachtsmarktes in Karlsuhe. Die Zwischenlösung ist zum Erfolgsmodell geworden. Trotzdem soll sie in dieser Form abgeschafft werden.

Wie geht es mit der Waldweihnacht auf dem Karlsruher Friedrichsplatz weiter? Der Gemeinderat in Karlsruhe hat am Dienstagabend die Entscheidung darüber vertagt. Laut Website der Stadt soll im "Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 28.01.25" darüber erneut verhandelt werden.

Ursprünglich eine Notlösung, wurde die Waldweihnacht mit den Jahren zum Erfolg, erklärt Susanne Filder, Vorsitzende der Karlsruher Schausteller. Seit 2020 setzt sich Filder mit anderen Schaustellern dafür ein, dass die Waldweihnacht als Teil des Karlsruher Weihnachtsmarktes genau dort stattfindet. Dafür haben sie immer wieder Unterschriften gesammelt - laut Filder kamen bis zu 40.000 Unterschriften zusammen.

Besondere Atmosphäre lockt viele Besucher zur Waldweihnacht

Laut dem Sprecher der Karlsruher Festwirte, Michael Koffler, entwickelte sich die Waldweihnacht über die Jahre zu einem beliebten Ort für Besucher - umgeben von Bäumen, dem weichen "Waldboden" und den Geschäften, die zum Speisen und Einkaufen einladen. Viele Gäste sind begeistert von der natürlichen Kulisse und der ruhigen Atmosphäre.

Es ist einfach eine schöne Atmosphäre hier! Es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, also optimal eigentlich.

Weihnachtsmarkt: Gemeinderat Karlsruhe diskutiert über Waldweihnacht

Grund für den Umzug des Weihnachtsmarktes vom Marktplatz auf den Friedrichsplatz war der Umbau der Innenstadt, inklusive der Kombilösung. 2020 stimmte die Mehrheit im Gemeinderat Karlsruhe für die Rückkehr zum Marktplatz. Das ganze sollte nach Ende der Bauarbeiten erfolgen.

Nun liegen aber ein Antrag der CDU-Fraktion und ein gemeinsamer Antrag der FDP und der Freien Wähler für den Verbleib der Waldweihnacht vor. Sie wollen, dass dieser Teil des Weihnachtsmarktes am Friedrichsplatz bleibt.

Die Grünen als größte Fraktion im Gemeinderat halten an dem Entscheid von vor vier Jahren fest. Die Waldweihnacht soll es auf dem Friedrichsplatz nicht mehr geben. Denn der Friedrichsplatz soll in eine durchgehend als Ruhezone genutzte Grünfläche umgestaltet werden. Hintergrund seien Projekte der Stadt zur Klimaanpassung und zum Schutz der alten beschädigten Bäume, erklärt die grüne Stadträtin Sonja Klingert. Zudem seien die Kosten für die Aufbereitung der Waldweihnacht sehr hoch.

Nach Ansicht der SPD-Fraktion sollte man bei der Gestaltung des Weihnachtsmarktes flexibel bleiben. Laut SPD sind die Grünflächen und Erholungsräume am Friedrichsplatz wichtig. Die Fraktion wolle die Debatte im Fachausschuss offen führen, um die bestmögliche Lösung für den Platz und den Weihnachtsmarkt zu finden.