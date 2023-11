Am 27. November eröffnet der Weihnachtsmarkt in Pforzheim die Weihnachtssaison. Die letzten Vorbereitungen in der Goldstadt laufen. Die Marktmeister Marc Pfrommer und Jörg Folke behalten dabei alles im Blick.

In Baden-Württemberg starten ab dieser Woche die Weihnachtsmärkte. Auch der Pforzheimer Weihnachtsmarkt steht schon in seinen Startlöchern. Kommende Woche eröffnet der Markt mit der traditionellen Verteilung der "Dambedeis" die Pforzheimer Weihnachtssaison. Damit dabei alles glatt läuft, arbeiten die beiden Marktmeister Marc Pfrommer und Jörg Folke auf Hochtouren.

Am Montagmorgen steht zunächst die Lieferung der Weihnachtsbäume auf dem Plan. Etwa 120 Stück werden aus dem Odenwald angeliefert. Marc Pfrommer nimmt die Bestellung entgegen und überwacht das Ausladen.

Während des Sonnenaufgangs werden auf dem Marktplatz für den Weihnachtsmarkt Pforzheim Weihnachtsbäume geliefert. SWR Mirka Tiede

Marktmeister müssen in Pforzheim auch mal durchgreifen

Rund um die goldene Engelspyramide auf dem Marktplatz und der angrenzenden Fußgängerzone wird es insgesamt 50 Stände und Lauben geben. Für die Kinder gibt es zwei Karussells und ein Riesenrad. Die meisten Buden stehen bereits. Doch nicht alle Schausteller haben sich bei ihren Hütten an die Vorgaben gehalten. Eine der Buden ragt in den Rettungsweg der Feuerwehr rein. "Die ist aufgebaut worden, als wir nicht da waren", erzählt Marc Pfrommer, "es war von der Größe her anders besprochen."

Zehn Meter ist die Hütte lang. Eigentlich erlaubt wären lediglich sechs Meter gewesen. In solchen Fällen müssen die Marktmeister hart durchgreifen. "Im schlimmsten Fall muss er wieder abbauen", sagt Marc Pfrommer. Solche Fälle kommen aber nicht häufig vor. "Das ist Jahre her, dass wir so eine Situation das letzte Mal hatten", so Marc Pfrommer.

Die Marktmeister Jörg Folke (links im Bild) und Marc Pfrommer (rechts im Bild) besprechen sich mit einem Mitarbeiter der Technischen Dienste Pforzheim. Er hat einen Container für den Weihnachtsmarkt angeliefert. SWR Mirka Tiede

Marina Platzer: Kunden haben auf Weihnachtsmarkt andere Laune

Viele der Schausteller sind seit Jahren beim Weihnachtsmarkt dabei. Die Marktmeister kennen sie gut, der Umgang miteinander ist vertraut. Zum Beispiel auch mit Marina Platzer. Für sie ist der Weihnachtsmarkt jedes Jahr wieder ein Highlight. Die Kunden hätten eine ganz andere Laune und es sei friedlicher, erklärt die Schaustellerin. In ihrer Hütte laufen die letzten Arbeiten. "Im Moment ist der Kopf voll, aber wenn du morgens hereinfährst, freust du dich schon", strahlt Marina Platzer.

Für die Schaustellerin Marina Platzer ist der Weihnachtsmarkt Pforzheim jedes Jahr ein Highlight. SWR Mirka Tiede

Neben den Essensständen gibt es in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim auch drei Hütten mit Kunsthandwerk. Darauf ist Marc Pfrommer besonders stolz. Um die Kunsthandwerker anzulocken, haben sie ihnen die Bude kostenlos zur Verfügung gestellt. "Kunsthandwerker zu kriegen ist mittlerweile ganz schwer. Oft auch nur gegen Gage", erklärt der Marktmeister.

Im Blumenhof findet dieses Jahr wieder der Mittelaltermarkt Pforzheim zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt statt. SWR Mirka Tiede

Letzte Arbeiten auch auf Mittelaltermarkt

Direkt neben dem Weihnachtsmarkt läuft im Blumenhof auch der Aufbau des Mittelaltermarktes. Er startet zusammen mit dem Weihnachtsmarkt am 27. November. Neben den historischen Ständen mit Essen oder Kunsthandwerk gibt es dort Feuershows und ein Bühnenprogramm.

Die Schausteller vom Holzstand helfen beim Aufbau des Kerzenstands mit. Auf dem Mittelaltermarkt in Pforzheim sind alle eine große Familie. SWR Mirka Tiede

Am Kerzenstand stehen die Schausteller des Holzstandes und helfen beim Aufbau. Das jeder dem anderen unter die Arme greift, sei hier normal. "Wir sind eine große Familie." Auch die Jüngsten von ihnen sind mit beim Aufbau dabei und helfen tatkräftig mit.