Ein kleiner, besonderer Weihnachtsmarkt findet in Weisenbach im Murgtal am letzten Novemberwochenende statt. Es gibt ihn nur alle paar Jahre. Jetzt ist es mal wieder so weit.

Sendung am Do. , 23.11.2023 18:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW