In Karlsruhe hat es vor der Europa- und Kommunalwahl Probleme beim Versenden von Wahlunterlagen gegeben. Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der Stadt beschwert: Die Post sei zu spät angekommen.

Bei mehr als 500.000 versendeten Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen habe es Reklamationen im niedrigen vierstelligen Bereich gegeben, so die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage des SWR. Die Zustellzeiten seien in einigen Fällen sehr lang gewesen.

Menge an Wahlunterlagen Herausforderung für die Post?

Die vielen Wahlunterlagen seien für die Deutsche Post eine Herausforderung, so die Stadt weiter. "Generell kann man sagen, dass die im Rahmen der Wahlen zusätzlich entstehenden Postsendungen ein Volumen erreichen, das auch für die Deutsche Post AG eine Herausforderung darstellt", so ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR.

Die Zahl der Briefwahlunterlagen ist laut Stadt im Vergleich zur letzten Kommunal- und Europawahl im Jahr 2019 um 50 Prozent gestiegen. Die Post dementiert und spricht davon, dass es in Karlsruhe keine generellen Zustellungsprobleme gebe.

Karlsruhe: Panne beim Versenden der Briefwahlunterlagen

Im Mai war es zu einer Panne beim Versenden der Briefwahlunterlagen gekommen. Es seien fehlerhafte Stimmzettel verschickt worden, hieß es von der Stadt Karlsruhe. Es fehlten in wenigen Fällen einzelne Seiten. Bürgerinnen und Bürger waren dazu aufgerufen, ihre Unterlagen zu prüfen.

Noch keine Briefwahlunterlagen erhalten - das können Sie tun

Wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht bekommen hat, kann seine Stimme im Briefwahlbüro persönlich abgeben. Am Samstag, 8. Juni, bis 12 Uhr, kann im Wahlamt, Zähringerstr. 61, Ersatz ausgestellt werden, heißt es von der Stadt Karlsruhe. Es sei nicht möglich, nach Beantragung und Nichterhalt der Briefwahlunterlagen an der Urne zu wählen.

Wer nicht selbst an die Wahlurne gehen kann und per Briefwahl wählen möchte, kann noch bis Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr die dazu notwendigen Unterlagen persönlich im Briefwahlbüro in der Kriegsstr. 100, beantragen und dort auch gleich wählen.