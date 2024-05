Seit seinem 18. Lebensjahr engagiert sich Christian Gotzmann aus Karlsruhe als Wahlhelfer. Auch bei der diesjährigen Kommunal- und Europawahl ist er dabei.

Am 9. Juni 2024 wählt Karlsruhe bei den Kommunalwahlen die Mitglieder der Ortschaftsräte und des Gemeinderats. Am gleichen Tag findet auch die Europawahl statt. Für beide Wahlen zählt Christian Gotzmann als Wahlhelfer die Stimmen der Briefwahl eines Bezirks aus. Seine Leidenschaft hat der 29-Jährige schon vor elf Jahren entdeckt.

Christian Gotzmann aus Karlsruhe ist ehrenamtlicher Wahlhelfer SWR

Es ist irgendwie so der Adrenalinkick, wenn es heißt, ab jetzt können wir die Umschläge öffnen.

Wahlhelfer aus Leidenschaft

Mit 18 Jahren sieht Christian Gotzmann eine Anzeige im Internet: Wahlhelfer gesucht. Bereits seine Familie habe bei Wahlen geholfen. Er sei schon immer interessiert gewesen, wie eine Wahl funktioniert. "Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann", erzählt er, aber es mache ihm viel Spaß. Deshalb macht er nach seinem ersten Einsatz als Wahlhelfer immer weiter. Die Wahl sei das höchste Gut in unserer Demokratie, dabei mitzuwirken würde ihn bis heute faszinieren.

Am Wahltag ist Konzentration gefordert

Ungefähr sieben bis acht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zählen pro Bezirk die Stimmen aus. Um 13 Uhr finden sich alle Helferinnen und Helfer ein. Ab 18 Uhr werden dann etwa vier Stunden lang alle Stimmen gezählt. Je nach Wahl sei das unterschiedlich schwierig, erzählt Gotzmann.

Anders als bei der Europawahl, bei der eine Stimme einer Partei gegeben werden kann, sind es bei der Kommunalwahl 48 Stimmen. Sie können nicht nur innerhalb einer Partei, sondern auch querbeet über alle Listen verteilt werden können. Panaschieren und Kumulieren nennt man das. Da müsse man wirklich genau die Listen durchgehen und schauen, welche Kandidatinnen und Kandidaten wie viele Stimmen erhalten haben, erzählt der Karlsruher Wahlhelfer.

Was versteht man unter Kumulieren? Bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg ist das sogenannte Kumulieren erlaubt, also das "Anhäufen" von Stimmen. Der Wähler kann damit einer oder einem Kandidierenden mehr als eine Stimme geben. Maximal sind drei Stimmen pro Kandidierenden möglich. Das heißt praktisch: Der Wähler trägt in das Kästchen auf dem Stimmzettel eine "1", "2" oder "3" als Zahl ein.

Was ist Panaschieren? Der Begriff Panaschieren kommt aus dem Französischen. "Panacher" heißt auf deutsch "mischen" oder "bunt zusammenstellen". Bei der Kommunalwahl bedeutet das: Der Wahlberechtigte kann seine Stimmen nicht nur einer Partei oder einer Person geben, sondern sie auf mehrere Listen verteilen. Das heißt, man kann auch Kandidaten oder Kandidatinnen unterschiedlicher Parteien wählen. Entweder verteilt man die Stimmen auf den Stimmzetteln. Oder man trägt zum Beispiel einen Kandidaten der Partei B auf die Liste der Partei A unten ein, wenn man schon mehrere Kandidaten der Liste A zuvor gewählt hat und den Kandidaten der Liste B auch noch wählen möchte. Der Wahlberechtigte hat so die Möglichkeit, sich über Listen und Parteien hinwegzusetzen. Wichtig dabei ist, die Zahl der maximal zu vergebenden Stimmen nicht zu überschreiten, sonst wird der Stimmzettel ungültig.

Damit keine Stimme verloren gehe, würden am Anfang alle Umschläge gezählt. Einmal, seitdem Christian Gotzmann Wahlhelfer ist, sei es vorgekommen, dass am Ende eine Stimme gefehlt hatte. Dann musste alles erneut ausgezählt werden, erzählt er. Als Team schaue man sich natürlich auch gegenseitig auf die Finger, meint Gotzmann. "Wie zählt der Andere aus, könnte es sein, dass er irgendwie Fehler macht?" Aber natürlich versuchten er und die anderen mit bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten.

Jede Stimme zählt, das ist wirklich so.

Wahl und Kommunalwahl sind ein hohes Gut der Demokratie

Nicht zu wählen sei keine Option, meint Christian Gotzmann. Die Wahl sei ein hohes Gut unserer Demokratie. "Ich sag immer, diejenigen, die wählen, die wollen mitentscheiden und die wollen auch in Deutschland, beziehungsweise bei der Kommunalwahl hier in Karlsruhe, gestalten." Wer wählen möchte und noch nicht weiß, was, der könne sich zum Beispiel durch den Kommunal-O-Mat klicken und schauen, welche Partei am besten zu einem passt.

Wer, wie Christian Gotzmann Wahlhelfer werden möchte, der muss wahlberechtigt sein und in diesem Fall auch seinen Wohnsitz in Karlsruhe haben, erzählt er. Gotzmann selbst ist Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe. Er muss nicht helfen, aber wenn er als Wahlhelfer aktiv ist, bekommt er dafür entweder einen Tag frei oder die Aufwandsentschädigung, die jeder Wahlhelferin und jedem Wahlhelfer zusteht.