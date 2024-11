per Mail teilen

Drei junge Menschen sind tot unter einem Pforzheimer Aussichtsturm gefunden worden. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Jugendlichen sind laut Stadt auf die gleiche Schule gegangen.

Am Aussichtsturm "Hohe Warte" in Pforzheim sind am frühen Donnerstagabend drei tote Teenager gefunden worden. Ein Passant hatte sie laut Polizei entdeckt. Für die Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen.

Drei tote Jugendliche gefunden: Ermittlungen dauern an

Der Vorfall steht laut Polizei im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aussichtsturm. "Es gibt keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden", so die Polizei gegenüber dem SWR. Ob es sich um einen Suizid handelt, wollte die Polizei weder dementieren, noch bestätigen. Die Kriminalpolizei Calw und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermitteln. Die drei Toten sollen aus dem Raum Pforzheim/Enzkreis stammen.

Die "Hohe Warte" in Pforzheim ist ein Aussichtsturm im Pforzheimer Stadtteil Hohenwart. Er ist 40 Meter hoch. Laut Polizei ist es nicht der erste tragische Fall vor Ort. Der Turm wurde laut Stadt mit Bauzäunen abgesperrt.

Stadt Pforzheim: Jugendliche sind auf dieselbe Schule gegangen

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und Landrat Bastian Rosenau (parteilos) zeigten sich in einem gemeinsamen Statement der Stadt bestürzt. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und Angehörigen, die mit unermesslichem Schmerz konfrontiert sind."

Alle drei Personen sind laut Stadt auf dieselbe Schule gegangen. Dort seien Notfallseelsorger und Psychologinnen vor Ort. Außerdem wurde ein Krisenpräventionsteam gebildet.