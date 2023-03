Vor acht Jahren flüchtete er vor dem Krieg aus Syrien, jetzt will Ryyan Alshebl Bürgermeister in Ostelsheim (Kreis Calw) werden. Beim Straßenwahlkampf wirbt er um die Stimmen der Bürger.

Ryyan Alshebl ist im Jahre 2015 vor dem Krieg aus seiner Heimat Syrien geflohen. Über mehrere Stationen kam er in den Nordschwarzwald. Dort lernte er schnell Deutsch und machte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Heute ist Alshebl im Rathaus von Althengstett für die Themen Bildung und Betreuung zuständig.

SWR-Reporter Peter Lauber hat Ryyan Alshebl beim Wahlkampf begleitet:

Am 4. April ist Bürgermeisterwahl in Ostelsheim

Einfach nur in der Verwaltung zu arbeiten, reicht Alshebl nicht mehr. Er will im benachbarten Ostelsheim Bürgermeister werden. Am 4. April wird dort ein neuer Rathauschef gewählt. Der aktuelle Amtsinhaber Jürgen Fuchs tritt altersbedingt nicht mehr an. Als politisch denkender Mensch wolle er in der Gesellschaft etwas bewegen, begründet er seine Kandidatur. Schon während der Ausbildung habe er festgestellt, dass er das als Bürgermeister am besten könne.

"Ich bin eher der Bürgermeister, nicht der Sachbearbeiter."

Auf den Straßen von Ostelsheim hängt das Plakat von dem gebürtigen Syrer Ryyan Alshebl SWR

Hoffnung auf ein neues Wir-Gefühl im Ort

Vor allem liege ihm der soziale Zusammenhalt in Ostelsheim auf dem Herzen, erzählt Alshebl. In Gesprächen habe der gebürtige Syrer festgestellt, dass sich viele Zugezogenen nicht mit dem Ort identifizierten, obwohl sie teils schon viele Jahre hier lebten. Das findet Alshelb schade. Der Bürgermeisterkandidat wolle den Ursachen nachgehen und die Menschen für ihren Ort begeistern.

"Mich überrascht die Offenheit der Leute. Negative Erfahrungen habe ich bislang nur ganz selten gemacht.“

Kaum Ablehnung im Wahlkampf erlebt

Für den Wahlkampf hat er sich extra Urlaub genommen. Schon seit Tagen zieht Ryyan Alshebl durch die Straßen der 2.400-Einwohner großen Gemeinde im Kreis Calw und verteilt seine Flyer. Mindesten 50 Gespräche an der Haustür habe er schon geführt, erzählt er. Die Reaktionen seien bislang überwiegend positiv.

"Sein professionelles Handeln beeindruckt mich. Wir brauchen jemand, der etwas wuppt hier."

Herkunft spielt für Bürger keine Rolle

Auch an diesem Tag erntet er viel Zustimmung. Er habe gerade keine Zeit, sagt ein älterer Herr durch die Sprechanlage, "aber ich wähle Sie sowieso." Zwei Häuser weiter öffnet eine junge Frau mit Baby auf dem Arm und meint lächelnd: "Sie können sich unserer Stimme sicher sein." Alshebls Herkunft spiele für sie keinerlei Rolle, sagt sie, allein die Kompetenz zähle.

Der 87-jährige Hans-Peter Fenchel im Gespräch mit Bürgermeisterkandidat Ryyan Alshebl SWR

"Wir brauchen einen guten Kandidaten. Ob der Syrer oder Deutscher oder Rumäne ist, ist mir piepe."

In derselben Straße lädt Hans-Peter Fenchel den Wahlkämpfer Alshebl sogar in sein Wohnzimmer ein. Der 87-Jährige findet besonders gut, dass sich sein Gast für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzen will. Alles andere sei doch unwichtig, meint der Rentner.