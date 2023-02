Ettlingen möchte den ukrainischen Flüchtlingen Normalität bieten. Anstelle die Neuankömmlinge in Massenunterkünfte zusammen zu pferchen, war die Stadt selbst auf Wohnungssuche.

Vor fast einem Jahr griff Russland die Ukraine an. Seitdem flüchteten viele Flüchtlinge in die Region, die hier untergebracht werden mussten. Dabei wollten der Oberbürgermeister von Ettlingen (Kreis Karlsruhe), Johannes Arnold, und seine Stadtverwaltung möglichst wenig auf Sammelunterkünfte und Provisorien zurückgreifen, sondern den Menschen am besten gleich richtige Wohnungen vermitteln.

Die Stadt Ettlingen hatte in den sozialen Medien und in der Presse Vermieter aufgerufen, sich zu melden. Die Suche war erfolgreich. 70 Wohnungen konnte die Stadt bereits finden, zehn sollen in naher Zukunft dazukommen und noch immer kommen weitere Wohnungsangebote. Die Hälfte der rund 500 ukrainischen Flüchtlinge in Ettlingen konnte auf diese Weise untergebracht werden.

"Damit ist natürlich auch das Ankommen für die Menschen viel einfacher als in einer Massen- oder Gemeinschaftsunterkunft."

Normalität auch für die Kinder

Normalität will Ettlingen aber auch den ukrainischen Kindern bieten. Dafür hat die Stadt extra eine kleine Kindergartengruppe gegründet. Zwischen fünf und 15 ukrainische Kinder kommen jeden Tag, während ihre Eltern in einem Deutschkurs büffeln.

"Sie sind schon ein Jahr hier und ich finde, sie müssen im Deutsch baden."

Kinder lernen schnell Deutsch

Integration steht auf der einen Seite, auf der anderen das Heimatgefühl. Diese Punkte sind den beiden Erzieherinnen Oksana und der selbst erst vor einem Jahr aus der Ukraine geflüchteten Nastja wichtig.

Deswegen spricht eine von ihnen mit den Kindern immer nur ihrer Muttersprache und die andere Deutsch. Auf diese Weise lernen sie klar zu trennen, mit wem sie welche Sprache sprechen können.

Herz hängt noch an Heimat

Deutsch lernen, in einer eignen Wohnung leben, Arbeiten oder in den Kindergarten gehen. Viele Ukrainer haben bereits wieder einen richtigen Alltag. Die Normalität hilft den Ukrainern.

Nastja fühlt sich in Ettlingen wohl. Ihr Herz hängt aber noch sehr an der Heimat. Noch ist sie sich nicht sicher, ob sie nach dem Krieg hierbleiben möchte. Das will sie dann später sehen.