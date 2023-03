In Karlsruhe-Durlach gibt es Streit um ein geplantes Großbordell. Eine Bürgerinitiative geht dagegen vor. Der Eigentümer der Immobilie kann die Aufregung überhaupt nicht verstehen.

In Karlsruhe schlagen gerade die Wellen der Empörung hoch. Grund ist ein geplantes Großbordell im gutbürgerlichen Stadtteil Durlach. Dagegen laufen jetzt viele Menschen Sturm, sogar eine Bürgerinitiative hat sich gegründet. Der Eigentümer der Immobilie kann die Aufregung überhaupt nicht verstehen. Schließlich handele es sich um das älteste Gewerbe der Welt.

Kerem Bayrak, 23 Jahre alt, ist Immobilienunternehmer aus Karlsruhe. Seinem Vater gehört das frühere Bürogebäude im Durlacher Gewerbegebiet.

"Ich würde mich jetzt echt wundern, warum das jemand stören sollte. Also wir haben hier keinen Kindergarten, keine Schule in der Nähe."

Kerem Bayrak aus Karlsruhe gehört die Immobilie, in denen früher Büros waren. SWR Teo Jägersberg

Bordell-Konzept sieht auch Barrierefreiheit vor

Kerem Bayrak hat sich alles genau überlegt. Die ersten Gespräche mit Bordellbetreibern aus Amsterdam habe er schon geführt. Die könnten sich einen Kauf des Gebäudes vorstellen, sagt der 23-Jährige. Sein Bordell-Konzept sieht auch Barrierefreiheit vor. Ein Bordell-Besuch soll auch mit Rollstuhl möglich sein. Einen Aufzug gibt es schon.

Dieses leerstehede Bürogebäude soll eventuell zum Bordell umgebaut werden. Dagegen regt sich Widerstand. SWR Teo Jägersberg

Prostitution gibt es schon lange in dem Gewerbegebiet zwischen Karlsruhe und Durlach. Der Straßenstrich lockt seit Jahren nachts die Freier an. Allerdings würde das zukünftige Großbordell die Dimension um ein Erhebliches vergrößern. Das bringt einige in Durlach auf die Palme. So sehr, dass sie eine Bürgerinitiative gegründet haben. Ausgerechnet am Liebesbrunnen vor dem Durlacher Rathaus hat sich die Initiative diese Woche erst getroffen.

Käuflicher Sex: normal oder organisierte Kriminalität?

Mit aller Macht will das Bündnis das Großbordell verhindern, vor allem aus moralischen Gründen.

"Ich bin Psychotherapeutin und sehe auch das Leid der Frauen, die da arbeiten. [...] Es ist mit Geld kaschierte Gewalt. Es ist organisierte Kriminalität."

So die Meinung der Bürgerinitiative. Sie sammelt fleißig Unterschriften gegen das geplante Großbordell und will damit auch Druck auf die Kommunalpolitik machen, Prostitution ganz aus Durlach zu verbannen. Kerem Bayrak, der Mann mit der Bordellidee, kann die Bürgerinitiative nicht verstehen. Käuflicher Sex ist für ihn in einem freien Land völlig normal.

Ausgerechnet am Liebesbrunnen vor dem Durlacher Rathaus hat sich die Initiative diese Woche erst getroffen, um gegen das geplante Bordell zu protestieren. SWR Teo Jägersberg

Anstatt Großbordell ein Obdachlosen- oder Flüchtlingsheim?

Aber ein Hintertürchen lässt Kerem Bayrak den Gegnern offen. Immerhin steht die Immobilie gerade leer, lediglich eine Bauvoranfrage ist bisher gestellt worden.

"Die Bürgerinitiative hat genauso ein Recht, das Gebäude zu erwerben. Sie könnte daraus was Soziales bauen, ein Obdachlosenheim oder ein Flüchtlingsheim."

Diesen Vorschlag findet das Bündnis lachhaft. Denn sie seien ja keine Kaufvermittler. Außerdem verfüge das Bündnis nicht über die geforderten vier Millionen Euro. Die Initiative findet diesen Vorschlag unzumutbar.

Noch steht das Bürogebäude leer. Aber das Gebäude soll möglicherweise zum Bordell umgebaut werden. SWR Teo Jägersberg

Eigentümer will Bordell nicht selbst betreiben

Für Kerem Bayrak ist jedenfalls klar, dass er das Bordell auf keinen Fall selbst betreiben würde. Der Grund: In seiner muslimischen Familie würde das als Schande angesehen werden. Der Verkauf des Gebäudes an Bordellbetreiber wäre noch okay, da gehe es ja nur ums Geld, so Bayrak.