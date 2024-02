Straßenbahnen und Busse in Karlsruhe stehen wegen eines Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch erneut still. Damit soll der Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband im Tarifstreit erhöht werden.

Ein zweitägiger Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) soll vor der nächsten Verhandlungsrunde um einen neuen Manteltarifvertrag Anfang März Druck auf die kommunalen Arbeitgeber in Baden-Württemberg machen. Karlsruhe komme dabei eine besondere Bedeutung zu, da die Personalchefin der Verkehrsbetriebe, Stephanie Schulze, auch Verhandlungsführerin sei, sagte Thorsten Dossow von ver.di gegenüber dem SWR. Der Warnstreik beginnt mit der Frühschicht am Dienstagmorgen und endet in der Nacht zu Donnerstag. Streik für bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr müssten dringend verbessert werden, argumentiert die Gewerkschaft. Das sei notwendig, um die Personalsituation in den Griff zu bekommen, also neue Mitarbeiter zu finden und die bestehende Belegschaft nicht zu überlasten. Gefordert werden unter anderem Zulagen und Zuschläge, eine schrittweise Reduzierung der Arbeitszeit oder eine verbesserte Eingruppierung. Bisher hätten die Arbeitgeber nur dargelegt, dass das alles zu teuer und nicht finanzierbar sei, ohne aber selbst ein Angebot vorzulegen, so Thorsten Dossow von ver.di. ver.di ruft zum Streik auf. In Karlsruhe trifft es Busse und Straßenbahnen. dpa Bildfunk Picture Alliance Streik bei Bus und Bahn: "Entgelterhöhung durch die Hintertür" Der Kommunale Arbeitgeberverband spricht dagegen von einer "Entgelterhöhung durch die Hintertür". Dabei sollte es in den aktuellen Manteltarif-Verhandlungen um die Arbeitsbedingungen gehen. Erst im letzten April habe es eine Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und damit auch im Nahverkehr gegeben - mit einer Erhöhung um durchschnittlich zwölf Prozent. Der Kommunale Arbeitgeberverband ist bereit, über Attraktivitätssteigerungen für den Beruf zu sprechen, die müssten aber finanzierbar sein. Streik im Nahverkehr in Karlsruhe, S-Bahnen der AVG fahren Man habe Faschingsdienstag und Mittwoch als Streiktage gewählt, erklärte ver.di-Sprecher Dossow, weil die meisten Schüler da Ferien hätten. Den Narren empfiehlt er, die S-Bahnen der AVG zu nutzen, denn der Streik betrifft lediglich die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, also Busse und Straßenbahnen in der Stadt sowie die S2. Erst vor zehn Tagen hatte es einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Raum Karlsruhe gegeben.