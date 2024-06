per Mail teilen

Auf der A5 bei Bruchsal hat es am Dienstag längere Staus in beiden Fahrtrichtungen gegeben. Weil ein Lkw Ladung verloren hatte, musste die Strecke Richtung Süden für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Die A5 bei Bruchsal musste am Dienstagmorgen laut Polizei in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig gesperrt werden. Grund waren Gummiteile, die auf der Fahrbahn verteilt lagen. Um sie einzusammeln, wurde der Verkehr in Richtung Süden einige Minuten lang angehalten. Die Ladung hatte ein Lkw vermutlich auf seiner Fahrt verloren. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Baustelle und liegengebliebener Lkw auf der A5

Auf der Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt blieb am Dienstagmorgen außerdem ein Lastwagen mit Motorschaden liegen. Der Lkw blockierte stundenlang die rechte Spur. Auch hier bildete sich ein längerer Stau. Das Fahrzeug musste nach Polizeiangaben abgeschleppt werden. Verschärft wurde die morgendliche Verkehrslage auf der A5 durch die bestehende Autobahnbaustelle bei Bruchsal.