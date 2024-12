Viele Menschen zieht es an Silvester ins Freie, um das Feuerwerk draußen zu erleben. Wo gibt es in der Region zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Achern die besten Aussichtspunkte?

Wer in Karlsruhe wohnt, hat gleich mehrere Möglichkeiten, das Silvesterfeuerwerk mit Aussicht zu erleben: Vom 256 Meter hoch gelegenen Turmberg in Durlach liegt einem die Fächerstadt zu Füßen. So lässt sich das Feuerwerk- und Raketenspektakel ganz entspannt genießen. Bei guter Sicht kann man sogar bis in die Rheinebene und den Pfälzer Wald schauen. Allerdings sollte man ganz gut zu Fuß sein, denn die historische Turmbergbahn hat vor kurzem ihren Betrieb eingestellt. 528 Stufen auf dem "Hexenstäffele " führen hinauf zum Karlsruher Hausberg.

Wer sich nicht ganz so weit hinauf quälen will, hat auch vom "Mount Klotz" einen ganz guten Rundblick über die Stadt Karlsruhe. Der beliebte Festival-Hügel ragt 15 Meter über das Gelände der Günter-Klotz-Anlage hinaus und hat sich fürs zünftige Feiern schon vielfach bewährt.

Silvester 2024: Merkur Baden-Baden bietet tolle Aussicht

Auch der Hausberg von Baden-Baden, der 668 Meter hohe Merkur , gehört zu den "Hotspots" an Silvester. Aber auch hier gilt: Zuerst ist eine kleine Wanderung angesagt, denn die Merkurbahn fährt an Silvester nur bis 15 Uhr - doch oben wird die Mühe des Aufstiegs mit einem spektakulären Ausblick über die Kurstadt, das Murgtal und die Rheinebene belohnt.

Bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist der am westlichen Kraichgau gelegene Michaelsberg in Untergrombach ein idealer Ort, um den Jahreswechsel mit Aussicht auf Stadt und Umland zu genießen: Mit 269 Metern gilt er als der Bruchsaler Hausberg.

Die Goldstadt Pforzheim hat durch ihre Tallage ebenfalls einige tolle Aussichtspunkte zu bieten: Besonders beliebt - und damit auch längst kein Geheimtipp mehr - ist der Wallberg . Der "Monte Scherbelino" wurde aus Trümmerschrott aus dem Zweiten Weltkrieg aufgeschichtet und erlaubt mit 417 Meter Höhe eine beeindruckende Vogelperspektive auf die Stadt.

Feuerwerk auf der Burg Windeck anschauen: Blick bis zum Elsass

Weiter im Süden thront die romantische Burgruine Alt-Windeck hoch über der Stadt Bühl (Landkreis Rastatt). Zu erreichen ist sie über den Stadtteil Kappelwindeck mit dem Auto oder zu Fuß: Wer oben ist, kann bei gutem Wetter über die Stadt Bühl hinweg bis ins nahe Elsass schauen.

Und wer den Weg hinauf zur 1160 Meter hohen Hornisgrinde (Ortenaukreis) nicht scheut, der wird mit einer grandiosen Aussicht über die gesamte Rheinebene belohnt. Erreichbar ist der höchste Berg im Nordschwarzwald allerdings nur zu Fuß über die Zufahrtsstraße vom Mummelsee aus. In jedem Fall sollte man seine Flasche Sekt selbst mitbringen, denn die beliebte Grinde-Hütte schließt an Silvester bereits um 15 Uhr ihre Türen.