Franz Alt spricht auf Friedensdemonstration in Baden-Baden

Trotz Kritik im Vorfeld halten die Organisatoren der Baden-Badener Friedensdemonstration am Auftritt von Franz Alt fest. Der Journalist hatte die umstrittene Petition "Manifest für Frieden" unterschrieben.

Bei der geplanten Friedensdemontration am Samstag in Baden-Baden soll auch der Journalist Franz Alt eine Rede halten. Alt steht in der Kritik, weil er die umstrittene Petition "Manifest für den Frieden" unterschrieben hatte. Darin wird unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Gestartet wurde die Petition von Alice Schwarzer und Politikerin Sahra Wagenknecht (Die Linke).

Vorwurf des "Putin Fürsprechers"

Das Aktionsbündnis "Ukraine-Hilfe Baden-Baden" wirft Franz Alt vor, sich mit der Unterschrift zum Fürsprecher Putins gemacht zu haben. Da die Kundgebung am Samstag auf der Reinhard-Fieser-Brücke der Unterstützung der Ukraine gelte, so das Bündnis, sei Franz Alt als Redner unpassend.

Franz Alt sieht sich selbst nicht als Fürsprecher Putins und fordert Gespräche statt Waffen:

"Ich war auch für Waffenlieferungen an die Ukraine, aber sehe jetzt die Zeit für Verhandlungen gekommen."

Kritik auch vom Baden-Badener CDU-Stadtverband

Auch der CDU-Stadtverband hatte im Vorfeld gefordert, Franz Alt solle seinen Auftritt absagen. Ihr Vorsitzender Kai Whittaker (CDU) hat aus Protest angekündigt, der Demonstration fernzubleiben.

"Mit Franz Alt würde jetzt aus der Solidaritätskundgebung eine politische Demonstration werden und so war sie nicht gedacht. Da kann man den Ukrainern nicht in den Rücken fallen."

Kundgebung auf der Reinhard-Fieser-Brücke geplant

Die Friedensdemonstration soll laut Veranstalter - der Kreisverband Baden-Baden/Rastatt der Europa-Union - von 12:00 bis 13:00 Uhr dauern. Angemeldet seien etwa 200 bis 300 Teilnehmer. Auch der Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth (Parteilos) wird bei der Demonstration erwartet.