Starke Männer stemmen riesige Steine - Strongman-Meisterschaft in Rastatt

Am Wochenende messen sich in Rastatt die stärksten Männer des Landes. Der Rastatter Dennis Kohlruss will zum vierten Mal in Folge stärkster Mann Deutschlands werden.

Massive Stahlbalken, Holzkonstruktionen und hunderte Kilogramm schwere Steine: Das ist die Welt des amtierenden stärksten Mannes Deutschlands, des 36 Jahre alten Dennis Kohlruss. Dreimal in Folge hat der 170-Kilogramm-Hüne die Strongman-Meisterschaften für sich entscheiden können. Nun soll der vierte Titel her. Strongman: Schwer schleppen gehört zum Tagesgeschäft Um bei den Strongman-Meisterschaften zu gewinnen, muss man in unterschiedlichsten Disziplinen gegen eine Reihe von Mitbewerbern antreten. So muss bei der Strongman-Meisterschaft am Wochenende in Rastatt zum Beispiel beim sogenannten Powerstairs ein 200 Kilogramm schweres Gewicht eine Treppe hinauf und wieder hinabgetragen werden. Die mentale Herausforderung bei einem Wettbewerb ist immer sehr groß. Man muss die Konkurrenz im Blick behalten. Strongman Meisterschaft am Samstag in Rastatt-Steinmauern Beim Log-Lift gilt es, ein Stahlrohr mit etwa 80 bis 100 Kilogramm über den Kopf zu stemmen. Und die Atlas-Disziplin erfordert das Ablegen eines bis zu 190 Kilogramm schweren Steines auf einem maximal 1,80 Meter hohen Podest. Alle Disziplinen müssen in einem bestimmten Zeitrahmen bewältigt werden. Dafür trainiert Dennis Kohlruss zwei bis drei Stunden täglich. Log Lift, das Hochstemmen eines Stahlrohres, ist eine der Disziplinen der Deutschen Strongman Meisterschaft in Rastatt SWR Patrick Neumann Strongman Dennis Kohlruss - Sein Vorbild konnte 2.000 Kilo tragen Ein großes Vorbild von Dennis Kohlruss ist der legendäre "stärkste Mann der Welt", der Franko-Kanadier Louis Cyr. Er lebte um das Jahr 1900 und begeisterte die Menschen als Varieté-Kraft-Künstler und zog mit seiner Kunst über die Jahrmärkte. Er konnte fast 2.000 Kilogramm auf dem Rücken tragen. Der stärkste Mann der Welt: Louis Cyr im Jahr 1898. Er ist eins der Vorbilder für die Teilnehmer auf den Deutschen Strongman Meisterschaften 2024 IMAGO IMAGO / glasshouseimages In einer Disziplin ist der Rastatter Dennis Kohlruss mit seinem Vorbild gleichgezogen. Er ist einer von nur zwölf Menschen auf der Welt, die wie damals Louis Cyr, eine 124 Kilogramm schwere Hantel mit einer Hand über den Kopf stemmen können. Dennis Kohlruss in Rastatt vor dem Nachbau der 124 Kilogramm schweren Louis Cyr-Hantel SWR Patrick Neumann Ich will ein Vorbild sein für junge Menschen. Arbeit mit Jugendlichen Dennis Kohlruss arbeitet viel mit Jugendlichen. Er möchte ein Vorbild für sie sein. "Die meisten Jugendlichen sitzen viel zu viel herum. Die Folge: Deren Motorik lässt zu wünschen übrig". Ein klares Plädoyer für die Bewegung. An die Grenzen gehen, sich selbst täglich fordern - das ist die Botschaft des amtierenden stärksten Mannes Deutschlands.