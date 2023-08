Der Fischadlernachwuchs in Rastatt ist flügge geworden. Für die Jungvögel beginnt damit eine Reise ins Ungewisse.

Nur noch gelegentlich sei ein Jungvogel am Nest im Landkreis Rastatt zu sehen, so Daniel Schmidt-Rothmund vom Naturschutzbund (NABU). Ob es immer derselbe der beiden jungen Fischadler sei, könne man über die Kamera, die am Horst angebracht ist, nicht erkennen. Klar sei allerdings, dass sich die Vogelfamilie bald auflösen werde.

Werden junge Fischadler flügge, gehen sie auf Reisen

Jetzt im August wird der Fischadlernachwuchs flügge. Die ersten erfolgreichen Flug- und Jagdversuche liegen bereits hinter den beiden Jungvögeln im Kreis Rastatt. In den kommenden Tagen werden sie losziehen, ihren eigenen Weg gehen und die Region verlassen. Ihr Ziel zum Überwintern ist dann das rund 5.000 Kilometer entfernte Westafrika.

Erster Nachwuchs seit über 100 Jahren in BW

Werden die Jungvögel flügge, ist die schwierigste Zeit für sie überstanden. Das freut vor allem den Ornithologen Daniel Schmidt-Rothmund. Balbü und Kju, so die Namen der beiden Vögel, sind seit 116 Jahren die ersten Fischadlerküken, die in Baden-Württemberg ausgebrütet wurden.

Junge Fischadler aus dem Raum Rastatt SWR

NABU hofft auf Rückkehr der Fischadler in Rastatt

In Zukunft hofft der Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums, die Fischadler öfter in der Region zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass der Fischadlernachwuchs in den kommenden Jahren wieder in den Kreis Rastatt zurückkehrt.