Ein 43-jähriger Mann aus Bruchsal soll im vergangenen Sommer seine Mutter getötet haben. Für den Prozess am Landgericht in Karlsruhe sind drei Termine angesetzt.

Am Dienstagvormittag hat am Landgericht Karlsruhe der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann begonnen. Er soll im vergangenen Sommer seine Mutter getötet haben. Drei Verhandlungstermine sind bis Ende April angesetzt.

Mann aus Bruchsal soll Mutter getötet haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Der Mann habe zum Tatzeitpunkt im August 2022 mit seiner Mutter in einer gemeinsamen Wohnung in Bruchsal gelebt. Die Anklage geht davon aus, dass er dort die Frau nach einem Streit erstickt hat. Die Frau lag leblos in der Wohnung, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den damals 42-jährigen Mann widerstandslos fest. Das Urteil wird spätestens am 28. April erwartet.