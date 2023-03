Polizeieinsatz in Bruchsal: Chemikalien in Wohnung gefunden

In Bruchsal hat die Polizei am Dienstagmorgen bei einer Durchsuchung Chemikalien in einer Wohnung gefunden. Das Gebiet wurde gesperrt.

Die Durchsuchung steht laut Polizei in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 44 Jahre alten Mann. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung Er soll auf dem Kurznachrichtendienst Twitter volksverhetzende Äußerungen getätigt haben. Zudem wird gegen ihn laut Staatsanwaltschaft ermittelt, weil er gegen das Ausgangsstoffgesetz verstoßen haben soll. Dabei geht es um den Besitz von Chemikalien, mit denen beispielsweise eine Explosion herbeigeführt werden könnte. Welche Art von Chemikalien gefunden wurden, wird derzeit von Experten untersucht. Eine Gefahr für Anwohner besteht laut Polizei aber nicht. Die Wiesenstraße wurde gesperrt, damit die Ermittler störungsfrei arbeiten können. Die Wiesenstraße in Bruchsal ist für Ermittlungsarbeiten gesperrt. SWR