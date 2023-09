per Mail teilen

Der Personalmangel stellt die Sonderschulen im Land auf die Probe. Auch die Eltern und Lehrkräfte der Paula-Fürst-Schule in Oberderdingen kämpfen mit den Umständen.

Levin Pfitzenmeier ist Autist und besucht als Schüler die Paula-Fürst-Schule in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe). Er hat den Pflegegrad fünf und muss rund um die Uhr betreut werden. Ein spontaner Unterrichtsausfall wäre für seine berufstätige Mutter Bianca Pfitzenmeier schwierig. In seiner Schule hat Levin allerdings Glück. Die Schule teilt die Klassen eher auf, als den Unterricht ausfallen zu lassen.

Größere Klassen durch Personalmangel

Das ist trotzdem keine perfekte Lösung. Gerade die autistischen Kinder bräuchten einen geregelten Alltag und würden durch die kleinste Änderung aus dem Konzept gebracht werden, erzählt Levins Mutter. In ihrem Klassengefüge könnten sich die Kinder gut aufeinander einstellen.

Mit den Schülerinnen und Schülern in anderen Klassen funktioniere das aber nicht so gut. Teilweise bräuchte die Umstellung mehrere Stunden. Auch nach der Schule führe das zu Problemen. "Die kommen nach Hause und sind daheim dann auch ziemlich unruhig", erzählt Levins Mutter. Ihr Sohn lässt sich in solchen Situationen mit einem Puzzle oder Essen beruhigen. Andere Eltern kämpften da aber.

Belastung für Lehrkräfte an Sonderschule steigt immer mehr

Auch für die Lehrkräfte ist die größere Klasse eine Herausforderung. Die eigentliche Klassengröße liegt bei etwa sechs Schüler. Da das Spektrum sehr unterschiedlich ist, müsse der Unterricht auf jeden einzelnen Schüler zugeschnitten werden, erklärt Levins Lehrerin Bettina Mayer.

"Man ist viel schneller ausgebrannt"

Spontane Ausfälle der Lehrkräfte machen eine Vorplanung an manchen Tagen unmöglich. "Die Vorbereitung, die ich gemacht habe, kann ich manchmal wirklich in die Tonne treten, weil plötzlich sind zwei, drei, vier Schülern mehr dabei", erzählt Bettina Mayer. Sie arbeitet seit 40 Jahren im sonderpädagogischen Bereich und liebt ihre Arbeit. Seit etwa zehn Jahren habe sich der Beruf aber verändert.

Schülerzahlen unerwartet deutlich angestiegen

Auf der einen Seite gebe es immer mehr Schülerinnen und Schüler, die aus prekären Situationen kommen. Darüber hinaus würden die Lehrkräfte aber auch mit einem riesigen Verwaltungsapparat konfrontiert werden. "Wir müssen alles dokumentieren. Wir müssen uns neu mit der digitalen Entwicklung auseinandersetzen", sagt Bettina Meyer.

Etwa seit fünf bis sechs Jahren spürt die Lehrerin auch den Lehrermangel. Gleichzeitig sind laut baden-württembergischem Kultusministerium aber auch die Schülerzahlen unerwartet deutlich angestiegen. Dadurch werden die Klassengrößen von vorne herein größer. Die Belastung der Lehrkräfte steigt enorm. Man sei schneller ausgebrannt, erzählt Meyer. "Immer mehr Kollegen reduzieren ihre Stunden. Das volle Deputat können die wenigsten noch leisten."

Land möchte Zahl der Lehrkräfte erhöhen

Die Entwicklung an der Paula-Fürst-Schule ist kein Einzelfall. Sie findet sich an den Sonderschulen in ganz Baden-Württemberg. Laut Kultusministerium arbeitet das Land deswegen daran, die Zahl der Lehrkräfte für Sonderpädagogik zu erhöhen.

Unter anderem wurden die Ausbildungs- und Studienplätze in dem Bereich erweitert. Haupt- und Werkrealschullehrkräften wurde die Möglichkeit gegeben, einen Laufbahnwechsel zur Sonderpädagogik zu machen. Außerdem wurde der Direkteinstieg als Fachlehrkraft Sonderpädagogik geschaffen.

Gewerkschaft fordert finanziellen Anreiz für den Beruf

Laut Michael Hirn von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg müsste der Beruf aber vor allem finanziell attraktiv werden. "Es gäbe mehr Fachlehrkräfte Sonderpädagogik, wenn die Landesregierung die Ausbildungsbedingungen am Fachseminar verbessern und die Anwärterbezüge erhöhen würde", schreibt Michael Hirn auf Anfrage des SWR.

Auch das zweijährige Aufbaustudium für wissenschaftliche Lehrkräfte Sonderpädagogik sollte laut dem Gewerkschafter bezahlt werden. Für Menschen, die ohne oder ohne vollständige Lehramtsausbildung an den Sonderschulen arbeiten fordert Michael Hirn eine berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahme. Damit könnten sie sich in drei Jahren zu gut qualifizierten Lehrkräften entwickeln und langfristig an den Sonderschulen arbeiten.