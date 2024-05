In Waghäusel probt eine besondere Band: Menschen mit und ohne Behinderung machen gemeinsam Musik. Die Aufregung vor dem großen Auftritt am Sonntag in Bruchsal ist groß.

GiLaNiKa - so heißt die inklusive Band aus Waghäusel im Landkreis Karlsruhe. Sie besteht aus neun Musikerinnen und Musikern, von denen sechs eine Behinderung haben. Am Sonntag spielt die Band zum ersten Mal vor 1.000 Leuten. Da ist die Aufregung bei der Generalprobe vorprogrammiert.

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

Am Sonntag ist nicht nur der große Auftritt von GiLaNiKa, sondern auch der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. An diesem Tag spielt GiLaNiKa in Bruchsal als Vorband von ROck'nTARY. Der Erlös des Benefizkonzertes geht unter anderem an die Karl-Berberich-Schule in Bruchsal - zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung.

Die inklusive Band GiLaNiKa aus Waghäusel beim Gruppenfoto vor der letzten Probe vor dem großen Auftritt in Bruchsal. SWR

Inklusion in Waghäusel: Fast "1 zu 1"-Betreuung der Musiker

Bei der Generalprobe ist der Proberaum der Musikschule Waghäusel-Hambrücken ganz schön voll: Denn die sechs Musikerinnen und Musiker mit Behinderung und drei Musiker ohne Beeinträchtigung werden von fünf Musik-Coaches betreut. Dazu kommen dann noch kleine und große Instrumente.

Mittendrin ist der Bandcoach, die Musikpädagogin Cordula Reiner-Wormit. Sie springt zwischen den verschiedenen Musikerinnen und Musikern hin und her und unterstützt da, wo Unterstützung nötig ist. Sie klatscht den Takt vor oder hilft bei Einsätzen - immer mit einem Lächeln auf den Lippen.

Alle sollen auf ihre Kosten kommen

Der hohe Personalschlüssel sei auch deshalb wichtig, erklärt Reiner-Wormit, damit alle Musikerinnen und Musiker auf ihre Kosten kommen und sich musikalisch weiterentwickeln können. Egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne.

Für Sänger Nikolai ist es etwas ganz Besonderes, in der Band singen und Schlagzeug spielen zu können. Für ihn - so sagt er - geht damit ein Traum in Erfüllung.

Ich wollte schon früher so eine krasse Band haben. Das war immer schon mein Ziel: Eine Band, wo man sich selber auch zeigen kann, seine Stärken und so.

Bei GiLaNiKa zeigt jeder seine Stärken - mit Behinderung und ohne

Wie jedes Bandmitglied die eigenen Stärken richtig zeigen kann, weiß Reiner-Wormit. Sie ist so etwas wie die Dirigentin der Truppe. Das Erfolgsrezept der Band sieht für sie so aus:

Es so zu arrangieren, dass nicht manche unter ihrem Niveau spielen oder manche permanent über ihrem Niveau spielen sollen. Dass man wirklich ins Musizieren kommt und nicht in so einen Leistungsstress.

Zusammenhalt seit 2007: Die inklusive Band ist eine Erfolgsgeschichte

Im Probenraum wird viel gelacht - Sängerin Gina heizt noch zusätzlich mit ein paar Tanzeinlagen ein. Das sorgt auch bei Pianistin Katrin für gute Laune. Katrin war wie Gina und Nikolai 2007 eines der Gründungsmitglieder und damit auch Namensgeberin der Band: Gina, Lars, Nikolai und Katrin.

Das Tollste finde ich an der Band den Zusammenhalt. Weil da Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen eine Band sind. Alle in der Band sind gleich.

In der heutigen Konstellation existiert GiLaNiKa seit 2015. Die Band finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, bekommt aber auch Fördergelder.

Gleichberechtigung auch bei der Musikauswahl

In der Band sind nicht nur alle gleich, sondern auch gleichberechtigt. Es gibt keinen Chef bei GiLaNiKa. Welche Songs gespielt werden, wird gemeinsam entschieden. Dadurch ist der Musikmix so bunt wie die Truppe selbst: Meistens spielt die Band Pop und Rock, manchmal aber auch Schlager und sogar ein paar eigene Lieder sind dabei.

Bandmitglied Katrin übt am Klavier für den großen Auftritt am Sonntag in Buchsal. SWR

Bereicherung statt Selbstlosigkeit

Aber nicht nur für die Bandmitglieder mit Behinderung ist die Konstellation ein großes Glück. Auch für die Musikschule bedeute GiLaNiKa Bereicherung und sei nicht nur ein soziales, selbstloses Projekt, betont Reiner-Wormit.