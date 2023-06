Vorbereitung auf die Special Olympics in Berlin: Zahlreiche internationale Sportlerinnen und Sportler sind seit Montag in ihren "Host Towns" in Baden-Baden, Karlsruhe und im Enzkreis zu Gast.

Die Sportlerinnen und Sportler bereiten sich in ihren sogenannten "Host Towns" auf die Special Olympics vor, die am 17. Juni in Berlin starten. Dort treten tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten an. "Host Towns" sind Städte die als Gastgeber die Delegationen aus teilnehmenden Ländern betreuen.

SWR Reporter Patrick Neumann war für SWR4 Baden-Württemberg beim Training in Baden-Baden dabei:

Special Olympics: Delegation aus Bangladesch im Enzkreis

Eine der größten Delegation in Baden-Württemberg ist im Enzkreis zu Gast. Insgesamt 117 Personen aus Bangladesch sind in Niefern am Montag angereist. Mit dabei ist unter anderem auch eine Frauen-Basketballmannschaft.

Das Team der Basketballerinnen besteht zur Hälfte aus Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Gehörlosen und Menschen ohne Behinderung. Unter ihnen sind auch Riti Rani Roy und Sharmin Shetu.

SWR Reporterin Mirka Tiede war beim Training der Basketballmannschaft in Niefern dabei:

Athletin Riti ist gehörlos. Sharmin, ihre Partnerin, hat selbst keine Behinderung und ist dafür da, Riti den Weg zum Korb frei zu machen. Selbst Punkten darf sie laut den Regeln der Special Olympics nicht.

Training ist nicht immer leicht

Beim Training gebe es häufig Probleme, weil die Spielerinnen schnell frustriert sind und teilweise ihre Aggressionen nicht so gut kontrollieren können, erzählt Trainerin Syeda Ramisa Shams Mahmood. Das Team sei insgesamt sehr ehrgeizig und trainiere sehr hart. Das Ergebnis sei letztendlich nicht so wichtig, sagt Cheftrainer Mahabubur Rahman.

"Es geht bei der Teilnahme um das Spielen und nicht ums Gewinnen."

In der "Host Town" im Enzkreis gibt es Spätzle zu Mittag für die Athletinnen aus Bangladesch SWR

Special Olympics-Teilnehmer aus Guatemala in Baden-Baden

Auch in Baden-Baden wird es international. Dort ist eine Delegation aus Guatemala zu Gast. Mit dabei sind Sportlerinnen und Sportler, die bei den Special Olympics in den Disziplinen Leichtathletik, Badminton, Schwimmen, Futsal, Rhythmische Sportgymnastik, Reiten, Golf oder Bowling um die begehrten Medaillen kämpfen.

Delegation aus der Schweiz in Karlsruhe

In Karlsruhe sind Athletinnen und Athleten aus der Schweiz angereist: 100 Menschen sind hier bis Mittwoch zu Gast. In bereitgestellten Sportstätten bereiten sich die Schweizer Special Olympics-Teilnehmer auf die Wettkämpfe vor.

Umfangreiches Rahmenprogramm geplant

Neben dem Sport haben die "Host Towns" auch umfangreiche Rahmenprogramme geplant. Bei Besichtigungen, inklusiven Fußballturnieren oder Festen mit Bürgerinnen und Bürgern geht es um kulturellen Austausch. Ein inklusives Fußballturnier soll es zum Beispiel in Baden-Baden geben.

In Mühlacker (Enzkreis) ist am Mittwochabend ein öffentliches Sommerfest, das die "Host Towns" Enzkreis (Delegation aus Bangladesch) und Pforzheim (Delegation aus Vietnam) gemeinsam feiern. In Karlsruhe soll es eine Abschlussfeier in der Sportschule Schöneck mit Konzert und Disko geben.

"Host Towns" vier Tage lang Gastgeber während Special Olympics

Die "Host Towns" sind vier Tage lang Gastgeber, bevor am Donnerstag die Sportler, Trainer und Betreuer nach Berlin reisen. Dort finden dann vom 17. Juni bis 25 Juni die Special Olympics World Games statt.