Special Olympics: Speyer, Bad Dürkheim und Ludwigshafen empfangen Teilnehmer

Ludwigshafen, Speyer und Bad-Dürkheim empfangen ab Montag und Dienstag internationale Spitzensportlerinnen und -sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Anlass sind die Special Olympics in Berlin.

Die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Delegationen aus Afrika und den Philippinen bleiben im Rahmen des Gastgeberprogramms Host Town drei bis vier Tage in der Pfalz, bevor sie zu den Special Olympics Weltspielen nach Berlin weiterreisen. Dabei sollen sie die Region kennenlernen und sich in der Pfalz auch auf ihre Wettkämpfe vorbereiten.

Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Speyer wollen als Gastgeber auch Zeichen setzen für Inklusion im Sport und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.

"Unity" ist das Maskottchen der Special Olympics. Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH

Speyer empfängt 29 Gäste aus Ruanda

Speyer empfängt eine 29-köpfige Delegation aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Zu Ehren der Gäste soll es am Dienstag in der Stadt einen Fackellauf geben. Außerdem stehen ein Empfang im Rathaus, ein Zirkusbesuch, eine Führung durch den Speyerer Dom und ein Picknick im Park auf dem Programm. Am Mittwochmorgen haben die Athletinnen und Athletinnen laut Stadt die Gelegenheit, im Bantz-Stadion für Berlin zu trainieren. Die Stadt Speyer wolle ihren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt bescheren, neue Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Ludwigshafen: Leichtathleten aus Eswatini besuchen Sportvereine

In Ludwigshafen sind eine Leichtathletin und ein Leichtathlet aus dem südafrikanischen Eswatini (ehemals Swasiland) zu Gast, gemeinsam mit ihren Trainern und Begleitpersonen. Neliswa Mkhabela und Muhammed Shagon trainieren am Dienstagvormittag im Südweststadion in Ludwigshafen. Am Dienstagabend gibt es laut Stadtverwaltung ein Willkommensabend im Heinrich-Pesch-Haus. Auch eine Stadtrundfahrt mit Besichtigung eines Integrationsbetriebs, ein Fackellauf durch die Stadt und ein Grillabend stehen auf dem Programm. Zudem besuchen die Gäste mehrere Sportvereine in Ludwigshafen, die sich auch ehrenamtlich am Programm beteiligen, so die Stadt.

Bad Dürkheim: Fakellauf mit Hoffungszeichen und Stadtralley

Die Stadt Bad Dürkheim empfängt philippinische Sportlerinnen und Sportler. Für Dienstag plant auch die Kurstadt einen Fackellauf, um auf die Weltspiele in Berlin aufmerksam zu machen. Teilnehmen sollen die Gäste gemeinsam mit Dürkheimern besipielsweise aus Kitas, Schulen und der Feuerwehr. Zum Abschluss soll im Kurpark symbolisch ein Licht der Hoffnung auf einem kleinen Floß in den Fluss Isenach gesetzt und in die Welt hinausgeschickt werden. Start des Fackellaufs ist am Dienstag um 14 Uhr am Römerplatz.

Am Mittwoch organisiert Bad Dürkheim nach eigenen Angaben eine Stadtrallye zu Ehren der Gäste. Das Motto: #ZusammenUnschlagbar. Verschiedene Teams werden dabei an insgesamt 15 Stationen in der Innenstadt, im Kurpark und im Park der Lebenshilfe Aufgaben lösen. Die Stadtrallye dauert circa zwei Stunden und startet um 14 Uhr, ebenfalls am Römerplatz.

Special Olympics mit 7.000 Teilnehmern aus aller Welt

Ende der Woche reisen die Sportlerinnen und Sportler aus der Pfalz dann nach Berlin. Dort beginnen am Samstag die Special Olympics. Bis zum 25. Juni stellen 7.000 Altletinnen und Athleten in 25 Sportarten ihr Können unter Beweis.

Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Wettbewerbe finden zum ersten Mal in Deutschland statt.