Percussion-Show zum Great Barrier Reef im Gasometer Pforzheim

Das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main

SWR Big Band & Magnus Lindgren - John Beasley: Bird Lives - The Charlie Parker Project



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Meeresstille und glückliche Fahrt

London Symphony Orchestra

Leitung: John Eliot Gardiner

Guido Santórsola:

Poema nostalgico

Duo Kvaratskhelia

Charlie Parker:

Scrapple from the apple / Ah Leu Cha

Magnus Lindgren (fl,ts)

John Beasley (p,keyb)

SWR Big Band

Fazil Say:

Kumru

Spark

Frédéric Chopin:

Walzer Nr. 9 As-Dur, op. 69, Nr. 1 "Abschiedswalzer"

Claudio Arrau (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett D-Dur, KV 575 "1. Preußisches Quartett"

Chiaroscuro Quartett

Camille Saint-Saens:

"Samson und Dalila", Arie der Dalila

Sonya Yoncheva (Sopran)

Orchester der Oper Carlo Felice Genua

Leitung: Marco Armiliato

Elisabetta de Gambarini:

Klaviersonate C-Dur, op. 1 Nr. 5

Lisa Maria Schachtschneider (Klavier)

Claude Debussy:

Marche écossaise sur un thème populaire

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Stéphane Denève