Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard schreibt gerade ihr eigenes Olympisches Sommermärchen. Dort gibt es zwei Wochen lang Sportangebote satt für alle.

Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) hat sich gerade in ein Olympisches Dorf verwandelt. Unter dem Motto "Olympisches Sommermärchen" gibt es viele Angebote für alle - von Schwimmen über Radfahren, Beachvolleyball, Tischtennis, Boxen oder Tennis bis hin zu Fitness mit dem Kinderwagen.

Begonnen hat alles mit einer Äußerung von Frankreichs Präsidenten Emanuel Macron im Fernsehen. Er wollte mithilfe der Olympischen Spiele Sport und Bewegung ins Bewusstsein der französischen Bevölkerung rücken. Das sah Jennifer More in Karlsdorf-Neuthard und die Idee von einem eigenen Olympischen Sommermärchen war geboren.

Da habe ich gedacht: Das können wir auch.

Kurzentschlossen hat Jennifer More zum Telefon gegriffen und Bürgermeister Sven Weigt angerufen. Und der hatte nicht lange überlegt und war dabei.

Sport selber machen statt nur zuzuschauen

Sich selbst bewegen, statt nur vor dem Fernseher zu sitzen und beim Sport zuzuschauen, das ist das Ziel der Aktion. Man spüre bei den Angeboten die Begeisterung für die Olympischen Spiele, sagt der Bürgermeister.

Da ist es oft einfacher zu sagen, ich setze mich nicht vor den Fernseher und mache selbst was.

Die Idee wurde schnell in die Tat umgesetzt. Es wurden Vereine sowie Trainerinnen und Trainer mit ins Boot geholt. Ein zweiwöchiges Programm mit vielen kostenlosen Sport- und Bewegungsangeboten wurde auf die Beine gestellt.

Im nächsten Schritt sollten möglichst viele Menschen in Karlsdorf-Neuthard mobilisiert werden, die sich bewegen wollen. Die olympische Stimmung sollte in die Gemeinde gebracht werden.

Meine Idee war, wie können wir eine ganze Gemeinde mobilisieren?

Ehemalige Sportstars unterstützen Olympisches Sommermärchen in Karlsdorf-Neuthard

Jennifer More hat kurzerhand ehemalige Sportstars angeschrieben - wie zum Beispiel Tennisspielerin Anke Huber, die aus Karlsdorf-Neuthard stammt, oder Schwimmerin Franziska van Almsick. Die haben wiederum Videobotschaften geschickt, die auf Instagram gepostet wurden.

Die Angebote kommen richtig gut an, freut sich Jennifer More. Schon in den ersten Tagen sind mehr als 200 Sportbegeisterte zu den Kursen gekommen. Beim Yoga auf dem Rasen im Stadion war besonders viel los. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind begeistert von der Idee.

Super Idee, das motiviert mich tatsächlich ein bisschen Sport zu machen.

Wie bei den Olympischen Spielen in Paris hat es auch in Karlsdorf-Neuthard eine Eröffnungsfeier gegeben. Dort wurde am vergangenen Freitag auf die anstehenden zwei Wochen eingestimmt.

Mit einer Eröffnungsfeier startete das Olympische Sommermärchen Karlsdorf-Neuthard. Organisationsteam Olympisches Sommermärchen

Die Aktion mit Sport- und Bewegungsangeboten läuft noch bis zum 11. August. Dann endet das Olympische Sommermärchen in Karlsdorf-Neuthard mit einem Abschlussfest.