Am Samstag öffnet in der Karlsruher Messe die große Verbrauchermesse offerta. Allein für das Thema Renovieren, Sanieren und Bauen ist fast eine ganze Halle reserviert.

Noch größer, noch mehr Aussteller, noch moderner: Bereits zum 52. Mal öffnet die Messe offerta in der Karlsruher Messe vom 26. Oktober bis 3. November 2024 ihre Tore. In diesem Jahr sind rund 700 Aussteller mit dabei. Das sind etwa 100 mehr als im vergangenen Jahr - und der Höchstwert nach der Corona-Pandemie. Die Messe mit ihren vier Hallen in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ist ausgebucht.

offerta in Karlsruhe: Haushalt, Tiny Houses und Hausbau

Das Angebot reicht vom Haushalt über Tiny Houses bis hin zum Hausbauen. Allein für das Thema Renovieren, Sanieren und Bauen ist fast eine ganze Halle reserviert. Dabei will die Messe auch weitere Informationen anbieten - etwa über das Thema Baufinanzierung oder Zuschüsse für umweltfreundliche Techniken.

Eine weitere Halle steht unter der Überschrift "Lifestyle", sie richtet sich vor allem an jüngere Besucher. Neben den offertaüblichen Angeboten von Mode bis Schmuck aller Art steht in Halle drei erstmals ein Entspannungscafé. Es gibt Ruhezonen, Workshops zu den Themen Selbstfürsorge oder Stressbewältigung. Die offerta 2024 bietet Yoga und sogar eine Leseecke zu Themen rund um Gesundheit und Entspannung.

29. Oktober: Seniorentag auf Verbrauchermesse offerta

Während die Messemacher dieses Jahr vor allem ein jüngeres Publikum begeistern wollen, sollen auch Familien oder ältere Semester nicht zu kurz kommen. Erstmals wird es am 29. Oktober einen eigenen Seniorentag geben. Er steht unter dem Motto "Fit ins Alter" und richtet sich gezielt an solche Besucher, die auch im fortgeschrittenen Alter aktiv und gesund bleiben möchten. Neben praktischen Angeboten von Firmen ist am 29. Oktober der Karlsruher Seniorenrat mit einem Bühnenprogramm in der Aktionshalle gleich beim Eingang vertreten.

Im Jahr 2022 feierte die offerta ihr 50. Jubiläum. Zur ersten Ausgabe im Jahr 1972 sahen die Trends und Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher noch ein bisschen anders aus:

Polizei, Feuerwehr, Starköche präsentieren sich auf offerta

Neben zahlreichen privaten Anbietern und Firmen bietet die offerta dieses Jahr wieder eine "Blaulicht Area". Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk werden dort vertreten sein. Erstmals mit dabei ist auch ein sogenanntes Bevölkerungs-Schutzmobil. Es bietet laut Messe praktische Ratschläge, wie man zuhause private Vorsorge für Krisen- und Notfälle treffen könnte.

Starköche und Influencer geben sich dieses Jahr auf der offerta die Klinke in die Hand. Allein auf der Hauptbühne in der Aktionshalle werden dieses Jahr über 900 Akteure mit von der Partie sein. Cheerleader, Chöre, Modeschauen, Ballett und selbst die Tierärzte des Karlsruher Zoos präsentieren sich auf der Showbühne.