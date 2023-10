In der Karlsruher Messe läuft wieder die Verbrauchermesse Offerta. Besucher können sich über aktuelle Trends von Bauen und Wohnen über Freizeit bis hin zu Wellness informieren.

Die Verbrauchermesse Offerta in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) findet auch in diesem Jahr wieder in der Messe Karlsruhe statt. Seit Samstag können Besucherinnen und Besucher die neusten Trends von Bauen, Wohnen, Wellness, Kochen und Freizeit entdecken. Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren neun Tage lang ihre Produkte und Dienstleistungen vor Ort.

Comeback für beliebtes Spiele-Event bei der Offerta

Ein Highlight auf der Offerta in Karlsruhe in diesem Jahr ist das Comeback des Spiele-Events "Games for Families". Auf rund 2.000 Quadratmeter können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel Computer- und Konsolenspiele, ebenso wie neue Gesellschaftsspiele ausprobieren und erwerben. Auch kreativ können sich Interessierte austoben: Am ersten Wochenende steht in Halle 3 die Sonderschau "Kreativ Karlsruhe" an - mit neuesten Trends, Produkten und Techniken zum Thema Handarbeit und DIY-Projekte.

Ob analog oder digital - Spielen hat eine lange Tradition auf der Offerta. SWR

Mehr Aussteller bei der Offerta

Mit insgesamt 600 Ausstellern öffnet die Offerta am Samstag ihre Türen. Das sind zehn Prozent mehr als im letzten Jahr. Die Messeveranstalter schauen damit zuversichtlich auf die diesjährige Verbrauchermesse.

Für Messechefin Britta Wirtz steht vor allem die Halle "Bauen und Renovieren" im Fokus. Hier sollen viele Fragen zum Thema Heizen beantwortet werden - ganz im Zeichen des sogenannten Gebäude-Energie-Gesetzes, welches den Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen und damit den Klimaschutz voranbringen soll. Am ersten Messetag stieß dieser Bereich bereits auf großen Zuspruch.

Messebesucher lassen sich über sogenannte Balkonkraftwerke informieren. SWR

Offerta in Karlsruhe: Energiesparen und Klimaschutz

In Halle 2 dreht sich bei der Offerta alles um die Themen Bauen, Sanieren, Renovieren und Heizen: Besucherinnen und Besucher erhalten Tipps zum energieeffizienten Heizen mit Solar oder Wärmepumpe oder können sich im Austausch mit Expertinnen und Experten über richtiges Dämmen und Sanieren im Altbau informieren.

Experten beraten auch zu Fördermitteln und Möglichkeiten zur langfristigen Kostensenkung. Auch das Forum Bauen mit Experten des BAKA Bundesverbands ist vor Ort. Dazu werden neue Wohntrends präsentiert. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine immer größere Rolle bei den Anbietern aus der Region.

SWR-Reporter Felix Wnuck zur Verbrauchermesse Offerta:

Sportvereine aus der Region bei der Offerta

Vereine der Region präsentieren sich bei der Offerta auf der großen Grünfläche in Halle 1. Hier gibt es für Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, traditionelle und neue Sportarten kennenzulernen. Die Palette reicht von Fußball bis Tanz, Skateboard, Radfahren oder Tennis.

Auch für Bewegungsbegeisterte gibt es auf der Offerta diverse Anlaufstellen. SWR

Offerta: Tägliche Kochshows mit Spitzenköchen

In der dm-Arena erleben kochbegeisterte Besucherinnen und Besucher täglich Kochshows mit den Profis der regionalen Gastronomieszene. Spitzenköche wie Alex Schuh, Marcel Kazda oder Marcello Gallotti zeigen ihr Können vor Ort. Passend dazu kann man auch gleich das richtige Kochgeschirr samt Zubehör erwerben. Messe-Gäste können die Gerichte auch gleich an Ort und Stelle probieren oder sich kulinarisch bei einem Essen in der Markthalle verwöhnen lassen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die kleinen Besucher mit Hüpfburg, Clownerie und Karussel rundet das Messeprogramm ab.