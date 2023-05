per Mail teilen

Eine defekte Oberleitung hat den Zugverkehr bei Karlsruhe teilweise lahmgelegt. Eine S-Bahn ist deshalb liegengeblieben und musste evakuiert werden. Rettungskräfte holten Menschen aus den Waggons.

Nach einem Oberleitungsschaden auf der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) kommt es auch am Mittwoch wegen der Reparaturarbeiten weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr.

Nach Informationen der Bahn ist der betroffene Streckenabschnitt zwischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) und Karlsruhe-Durlach mittlerweile wieder eingleisig befahrbar.

142 Menschen verlassen Zug

Wegen des Oberleitungsschadens war am späten Dienstagnachmittag eine Bahn auf offener Strecke zwischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) und Karlsruhe stehen geblieben, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. In der Folge mussten 142 Reisende den Zug verlassen.

Eine Person sei auf eigenen Wunsch vom Rettungsdienst versorgt worden. Die Rettungskräfte halfen zwei Personen aus der Bahn. Nach der Evakuierung versorgten sie die Fahrgäste mit Getränken und transportierten sie mit dem Bus weiter.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Wegen Reparaturarbeiten ist der Bahnverkehr gestört. Informationen dazu gibt es auf dem Portal der Bahn. Folgende Verbindungen sind noch betroffen:

Die S3 von Karlsruhe Hbf über Bruchsal nach Germersheim

Der RE73 von Karlsruhe Hbf über Bruchsal nach Heidelberg Hbf

Der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal endet heute gegen 21:45 Uhr.